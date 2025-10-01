Guida alle Fire TV Stick Amazon (scontate) e confronto con Select 4K appena annunciata

Amazon ha svelato al mondo una nuova generazione di Fire TV Stick, annunciando il modello Fire TV Stick 4K Select durante l’evento hardware autunnale.

Il dispositivo segna un cambio di passo per la gamma “stick” di Amazon, non soltanto dal punto di vista hardware ma anche sul fronte software: il nuovo sistema operativo Vega OS farà il suo debutto proprio con la Select 4K.

Cosa c’è di nuovo in Select 4K

Vega OS : la novità più importante è probabilmente il passaggio da Fire OS (basato su Android) a Vega OS, un sistema proprietario con maggiore controllo da parte di Amazon sull’esperienza utente e il caricamento delle app.

: la novità più importante è probabilmente il passaggio da Fire OS (basato su Android) a Vega OS, un sistema proprietario con maggiore controllo da parte di Amazon sull’esperienza utente e il caricamento delle app. Prestazioni migliorate : il nuovo stick promette apertura più rapida delle app, fluidità e supporto a tecnologie recenti come HDR10+

: il nuovo stick promette apertura più rapida delle app, fluidità e supporto a tecnologie recenti come HDR10+ Alexa Plus : l’ultima versione dell’assistente vocale (più intelligente e contestuale) arriva integrata anche su questa nuova generazione di dispositivi.

: l’ultima versione dell’assistente vocale (più intelligente e contestuale) arriva integrata anche su questa nuova generazione di dispositivi. Compatibilità con gaming cloud : Amazon punta a integrare il nuovo stick con piattaforme come Xbox Gaming e Luna.

: Amazon punta a integrare il nuovo stick con piattaforme come Xbox Gaming e Luna. Prezzo e disponibilità: il Fire TV Stick 4K Select è stato annunciato al prezzo di 39,99 USD (circa 39,99 € per il mercato statunitense) e sarà disponibile da ottobre.

È importante notare che non è stato annunciato un rinnovo per il modello “Lite” in questa tornata, anche se nei mesi scorsi Amazon aveva già rinnovato il modello generico HD.

Uno sguardo a Vega OS

Il nuovo sistema operativo di Amazon nasce per mandare in pensione la base Android/AOSP di Fire OS e riportare in casa il controllo completo della piattaforma, a partire dai dispositivi Fire TV.

Questo passaggio ha benefici immediati su reattività dell’interfaccia e integrazione più profonda con Alexa+ e i servizi Amazon: VEGA OS è basato su Linux e React Native è la tecnologia di riferimento per lo sviluppo delle app: una strada pensata per semplificare i porting e slegarsi dai cicli di rilascio Android.

Abbandonare Android permette ad Amazon di ottimizzare monetizzazione, servizi e aggiornamenti senza i vincoli dell’ecosistema Google, mentre per gli utenti l’impatto più visibile sarà un’esperienza più coerente tra stick, TV e — in prospettiva — altri dispositivi della famiglia anche alla luce dell’interattività tra diversi device permessa da Alexa +.

Alcune parti di VEGA girano già su alcuni Echo con display, a riprova della maturità del progetto. Il quadro che emerge è quello di un OS proprietario che punta a velocità di boot, UI più fluida, aggiornamenti centralizzati e un percorso di sviluppo più moderna rispetto all’ambito Android.

Cosa cambia nell’ecosistema Amazon e per l’utente

Il lancio del Fire TV Stick 4K Select rappresenta qualcosa più di un semplice aggiornamento hardware: è un segnale dell’ambizione di Amazon di controllare l’intera catena — dall’hardware al software — senza dipendere da Android.

Per l’utente italiano però, restano alcune incognite:

Compatibilità app: con Vega OS, le app dovranno essere ricompilate per il nuovo ambiente. Alcune app, soprattutto locali (emittenti nazionali, IPTV, servizi minori) potrebbero non essere subito disponibili. Nella sua pubblicità Amazon comunque segnala Netflix, Infinity, Raiplay e altri servizi di streaming nazionali Lingua, servizi locali e DRM: perché tutto funzioni bene (streaming, EPG, sottotitoli, licenze) serve che i partner europei adattino le loro versioni. Aggiornamenti per i modelli precedenti: Amazon ha detto che Alexa Plus arriverà anche sui vecchi dispositivi Fire TV. Tuttavia, un passaggio completo da Fire OS a Vega OS sui dispositivi già venduti probabilmente non avverrà, per evitare problemi di compatibilità. E’ da vedere quali modelli saranno compatibili Scelte d’acquisto per l’utente: chi ha già un Fire TV Stick 4K o 4K Max probabilmente potrà attendere aggiornamenti software o sconti; chi è su dispositivi più datati (HD, Lite) potrebbe considerare il salto verso il nuovo modello quando disponibile anche in Italia: il suo arrivo è previsto per metà Ottobre ed è già prenotabile.

*Prezzi Amazon.it al 1 ottobre 2025, salvo variazioni.

Ecco le offerte attuali di Amazon sulle Fire TV Stick con prezzi dinamici..

