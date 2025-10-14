Esselunga premia gli italiani con il regalo autunnale: l’elettrodomestico da centinaia di euro in supersconto

Esselunga non è solo il punto di riferimento per la spesa di qualità e la convenienza quotidiana, ma dimostra ancora una volta di saper stupire anche nel mondo della tecnologia e degli elettrodomestici.

Quando si parla di casa e di risparmio energetico, la scelta dell’elettrodomestico giusto è cruciale, e con l’offerta sul Frigorifero Combinato DAYA DSCB170XE, Esselunga centra l’obiettivo: offrire un prodotto essenziale, di qualità e ad un prezzo semplicemente imperdibile.

Questo frigorifero combinato si distingue per le sue dimensioni estremamente contenute, che lo rendono la soluzione perfetta per single, coppie, monolocali o come elettrodomestico aggiuntivo in taverne e uffici.

L’offerta di Esselunga è da non perdere

Con soli 152 cm di altezza, 44 cm di larghezza e 53,6 cm di profondità, massimizza lo spazio senza rinunciare alla capacità di base:

Capacità Frigorifero: 120 litri

Capacità Freezer: 50 litri

Capacità Totale: 170 litri

Il design elegante, con la finitura Inox, si integra perfettamente in ogni ambiente. La praticità è assicurata dalle porte reversibili, che permettono di adattare l’apertura a qualsiasi layout della cucina, e dall’illuminazione LED nel vano frigo, che garantisce una visibilità ottimale con un consumo ridotto.

Esselunga consolida la sua reputazione di convenienza portando in promozione un elettrodomestico DAYA con caratteristiche tecniche mirate e un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Nonostante si parli di tecnologia Defrost (sbrinamento manuale del freezer), il modello DSCB170XE offre una struttura affidabile e silenziosa (circa 40 dB, pari a una conversazione a bassa voce), ideale per chi cerca una soluzione essenziale, robusta e accessibile. In un mercato dove i prezzi degli elettrodomestici possono lievitare, Esselunga si impegna a mantenere la tecnologia alla portata di tutti, offrendo un prodotto che garantisce una conservazione ottimale degli alimenti senza gravare sul portafoglio.

L’acquisto di un elettrodomestico come il Frigorifero DAYA DSCB170XE da Esselunga non è solo un risparmio immediato, ma un investimento intelligente sulla qualità base e sulla durata, il tutto con la garanzia di un marchio della GDO che da sempre pone la convenienza al centro della sua offerta.

Quando Esselunga lancia promozioni su prodotti di tecnologia domestica di questa fascia, il consiglio è uno solo: affrettarsi. Il Frigorifero Combinato DAYA (Codice articolo 870185) è la dimostrazione che Esselunga è la scelta vincente per la spesa, ma anche per l’arredamento tech della tua casa. Un’occasione unica per portarsi a casa un frigorifero combinato, compatto ed elegante, al miglior prezzo. Bisogna ammettere infatti che a questi prezzi è veramente difficile trovare di meglio, soprattutto in relazione alla qualità.