Zoom video iPhone oltre i limiti ufficiali, come arrivare fino a 25x

L’iPhone permette uno zoom digitale fino a 25x per le foto, ma nei video il limite ufficiale si ferma generalmente a 15x, o anche meno su modelli meno recenti. Verificatelo pure subito: vi basta aprire l’app Fotocamera e portare lo zoom al massimo nella modalità foto, poi fate la stessa cosa nei video. I valori in basso vi confermeranno questa discrepanza tra una e l’altra.

Eppure il telefono è lo stesso, e state usando il medesimo obiettivo. Quindi, perché succede?

Dietro questa differenza potrebbero esserci diversi motivi tecnici. Per esempio, nelle foto lo smartphone scatta un singolo fotogramma ad alta risoluzione e può quindi permettersi di applicare uno zoom digitale spinto. Nei video invece la fotocamera registra molti fotogrammi al secondo (tipicamente 30 o 60 fps), perciò lo zoom digitale deve essere applicato in tempo reale a ciascun frame, mantenendo una qualità accettabile e senza sovraccaricare la CPU/GPU del dispositivo.

Ma al di là di queste considerazioni, c’è un trucco che dimostra come questo limite non sia così “fisico” o insormontabile come si potrebbe pensare. Usando infatti una funzione nascosta nell’app Fotocamera è possibile spingere lo zoom video fino a 25x andando così oltre il limite ufficiale e senza evidenti rallentamenti o problemi di stabilità.

Zoom su iPhone, cosa dice Apple

Come accennato Apple indica che lo zoom digitale massimo per le foto arriva fino a 25x (sui modelli più recenti), mentre per i video il limite ufficiale si ferma a 15x. Sui dispositivi più vecchi, come l’iPhone 12 Pro che abbiamo usato per le prove raccontate in questo articolo, la differenza nello zoom tra una modalità e l’altra rimane, ma l’ingrandimento massimo che viene raggiunto è inferiore (10x per le foto, 6x per i video).

Ma quale che sia l’iPhone che state usando, nel momento in cui scriviamo non esistono dichiarazioni ufficiali o documenti Apple che spieghino in modo dettagliato le ragioni di questa differenza tra foto e video, perciò quelle che troverete in questo articolo sono spiegazioni basate su ipotesi tecniche e osservazioni pratiche.

Ma prima di parlare di questo, vi spieghiamo come estendere lo zoom di iPhone oltre i limiti anche nei video.

Il trucco per superare il limite di zoom video su iPhone

Aprite l’app Fotocamera e selezionate la modalità Foto (non Video); Trascinate il pulsante di scatto verso destra (se state impugnando il telefono in verticale; altrimenti se è orientato in orizzontale e il pulsante si trova a destra, trascinatelo verso l’alto); Vedrete partire la registrazione video; Ora potete zoomare fino a 25x.

Cosa succede adesso

Il trucco sfrutta la modalità di registrazione video “attivata” da dentro la modalità Foto, che come dicevamo ha un limite di zoom più alto rispetto alla modalità video standard. In questo modo, l’app aggira il limite impostato nella modalità video classica.

Tenete presente che la qualità a zoom elevati si riduce perché si tratta comunque di zoom digitale, ma la registrazione procede fluida e senza rallentamenti evidenti.

Perché Apple limita lo zoom video?

Poiché come dicevamo non esistono comunicazioni ufficiali sul motivo di questi limiti, possiamo provare a spiegare la questione con alcune ipotesi, basate principalmente su considerazioni tecniche e strategie di prodotto.

Ad esempio è facile che ciò abbia a che fare con l’elaborazione in tempo reale: come accennato all’inizio infatti la registrazione video richiede di processare e comprimere decine di fotogrammi al secondo, applicando lo zoom digitale in tempo reale. Questo può richiedere molta potenza di calcolo, soprattutto a zoom elevati, rischiando di influire negativamente sulla qualità, sulla fluidità o anche soltanto sull’autonomia.

Inoltre lo zoom digitale spinto degrada molto l’immagine, e nel video il problema è amplificato dal movimento continuo, dalla compressione e dalla necessità di mantenere il telefono ancora più stabile. Per questioni di qualità e di stabilità Apple potrebbe quindi limitare lo zoom nei video per evitare risultati troppo scadenti che danneggerebbero l’immagine di iPhone.

Come già detto inoltre non dimentichiamo che usare uno zoom digitale molto alto in video può aumentare il carico sul processore, consumando più batteria e generando calore. Apple potrebbe anche voler puntare a un’interfaccia pulita e funzionale, evitando che l’utente arrivi facilmente a zoom estremi con scarsa qualità per non generare delusione o frustrazione.

C’è anche da dire che Apple spesso include funzioni “nascoste” o poco accessibili per poterle migliorare o attivare tramite aggiornamenti futuri, mantenendo una sorta di “riserva” di funzionalità che può essere rilasciata progressivamente nel corso degli anni. Potrebbero infine esserci motivi meno evidenti legati a codec o brevetti che influenzano queste scelte, ma qui andiamo oltre le pure illazioni.

Ad ogni modo il fatto che esista un trucco che permette di superare senza problemi il limite di zoom video se non altro indica che il limite non è una barriera hardware o software insormontabile. Piuttosto, sembra essere una scelta voluta da Apple per bilanciare qualità visiva, prestazioni, autonomia e semplicità d’uso.

