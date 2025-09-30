Hai posizionato la Tv nel modo errato: tutti lo fanno ma solo pochissimi se ne rendono conto

La tv viene spesso posizionata nel modo sbagliato: solo in pochi sanno qual è quello giusto e se ne rendono conto.

La tv è spesso posizionata nelle stanze in modo errato. In pochi sanno quale sono le informazioni di cui tenere conto quando si decide dove mettere il televisione, informazioni che fanno riferimento alla tipologia di camera, alla sua grandezza, ma anche alla distanza tra lo schermo e gli spettatori. Tutte indicazioni che spesso vengono ignorate perché magari ci si innamora di un modello di ultima generazione non adatto, per una serie di condizioni, allo spazio dove andrebbe posizionato.

Mettere la tv in modo errato è più frequente di quanto si pensi, errore che può causare anche dei problemi di salute, come la stanchezza degli occhi o malessere alla schiena perché si è seduti male. Ma qual è il giusto modo per posizionarla? Cosa non bisogna assolutamente ignorare? In primo luogo è importante tenere conto della grandezza della stanza in cui la tv va messa: il salotto necessita di un tipo di apparecchio, mentre la cucina o la stanza da letto di un altro.

Inoltre va sottolineato che una televisione con schermo grande, dotata di diverse funzioni non sembra garantisce una visione gradevole o riposante. Tuttavia quando si posiziona la tv di fronte al divano è importante valutare alcune distanze e angolature, solo in questo modo si potrà godere di una visione soddisfacente e rilassante. Si tratta di indicazioni generiche, ma a quanto pare molto utili e veritiere.

Tv davanti al divano: ecco qual è la posizione giusta

Per mettere la tv davanti al divano in modo corretto occorre tenere conto di alcune informazioni. Se si moltiplica di 1.6 la diagonale dell’apparecchio si ottiene la stanza ideale per quella tv: ad esempio se si sceglie un tv di 50 pollici che misura circa 127 cm, questa moltiplicata per 1.6 è uguale a 2 metri, di conseguenza il divano dovrà distanziare dalla tv la misura indicata.

Inoltre la tv dovrà distanziare da terra circa 70 cm o poco più, in tal modo la visione sarà centrale e perfettamente di fronte all’utente. Occorre tuttavia tenere conto anche della tipologia del divano e dell’altezza della persona, dati che non possono essere assolutamente ignorati.

Infine se si hanno determinate patologie come la cervicale o dei particolari mal di schiena che richiedono delle sedute apposite la posizione dell’altezza della tv andrà valutata tenendo conto dell’esigenze dei singoli. Insomma comprare la tv giusta e posizionarla in modo preciso è un lavoro che merita maggiore attenzione e non deve essere mai casuale.