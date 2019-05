Harry Potter: Wizards Unite sta per arrivare in Italia su Android e iPhone

Harry Potter: Wizards Unite è disponibile in open beta per gli utenti iOS e Android di Australia e Nuova Zelanda. Il titolo, che ricalca le dinamiche di gioco di Pokémon Go spaziando però all’interno dell’universo ideato da J.K. Rowling, dovrebbe arrivare a breve in altri paesi – Italia compresa – e al momento chi volesse essere informato per tempo può registrarsi per ricevere una notifica al momento del lancio.

Secondo chi ha già avuto modo di provarlo, Harry Potter: Wizards Unite sembrerebbe essere molto più complesso di Pokémon Go, tra artefatti da raccogliere, personaggi da salvare e un articolato set di abilità utili per salire di livello. Ciò che ne consegue è un titolo che di primo acchito appare difficile da comprendere rispetto al più meccanico “catturare Pokémon e combattere nelle palestre”.

Secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori, le funzionalità di gioco disponibili ora nella beta potrebbero comunque cambiare nel corso di questa fase, quindi non è detto che ciò che si trovano di fronte i giocatori oggi potrebbe essere quel che sarà poi in definitiva il gioco al momento della sua diffusione pubblica in tutto il mondo.

Di seguito la descrizione ufficiale del gioco:

Harry Potter: Wizards Unite, un gioco in realtà aumentata (AR) in prossima uscita ispirato al mondo magico di J.K. Rowling, mette la magia nelle mani dei giocatori nel mondo reale. Sviluppato e pubblicato da Niantic, Inc. e WB Games San Francisco, Harry Potter: Wizards Unite fa parte di Portkey Games, l’etichetta videoludica dedicata alla creazione di nuove esperienze di gioco per dispositivi mobili ispirate alle storie di J.K. Rowling che mettono il giocatore al centro di un’avventura tutta sua.

FAI LA TUA PARTE PER IL MONDO MAGICO – Una vera calamità ha colpito il mondo magico: gli Smarriti (manufatti, animali, persone e persino ricordi) hanno cominciato ad apparire inspiegabilmente nel mondo dei Babbani. Come nuova recluta dell’Unità Speciale dello Statuto di Segretezza, lavorerai insieme a maghi e streghe di tutto il mondo per risolvere il mistero della Calamità e proteggere la magia dagli occhi dei Babbani.

LA MAGIA TI CIRCONDA – Man mano che viaggi ed esplori, la mappa svela Tracce di magia che indicano la posizione degli Smarriti. Queste Tracce si trovano in vari luoghi del mondo reale e attivano dettagliatissimi incontri in 3D ed AR avanzata a 360°. Dovrai lanciare vari incantesimi per sconfiggere la magia caotica che circonda gli Smarriti e restituirli al mondo magico. Molte cose ti aiuteranno nei tuoi viaggi, come Locande per recuperare Energia magica, ingredienti da usare per preparare pozioni, perfino Passaporte che ti trasporteranno in vari luoghi del mondo magico.

PIÙ FORTI INSIEME – Recluta i tuoi amici per affrontare imprese ancora più grandi, come le Sfide magiche, battaglie cooperative multigiocatore contro nemici particolarmente pericolosi. Per sconfiggere le minacce più grandi e scoprire gli Smarriti più rari, dovrai collaborare ed escogitare strategie con streghe e maghi di varie Professioni magiche (Auror, Magizoologi e Insegnanti) per sfruttare le loro abilità uniche che possono tornare utili in momenti diversi.

Per ricevere una email nel momento in cui il gioco sarà disponibile in Italia, potete registrarvi direttamente sul sito ufficiale. L’app per iPhone sarà disponibile qui mentre quella per Android si scaricherà da qui.