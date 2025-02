I migliori giochi Hasbro in offerta su Amazon

Pubblicità

Hasbro è un nome piuttosto conosciuto nel settore del gioco e dell’intrattenimento in quanto offre una vasta gamma di prodotti pensati per divertire e stimolare l’immaginazione di bambini, ragazzi e adulti. Se siete alla ricerca di qualcosa di nuovo o da tempo tenevate d’occhio uno dei suoi prodotti allora date un’occhiata alle offerte in corso su Amazon perché molti dei migliori titoli si possono comprare in sconto fino al 24 Febbraio.

In promozione trovate diverse tipologie di giochi che abbracciano diversi stili, modalità e livelli di difficoltà, consentendo a ogni tipo di giocatore di trovare qualcosa che risponda alle proprie preferenze.

Strategici e di abilità

In questa categoria ad esempio trovate titoli come Cluedo Conspiracy, un gioco di strategia basato su identità segrete, e il classico Affonda la flotta, entrambi pensati per coinvolgere i giocatori in sfide che mettono alla prova la loro capacità di prendere decisioni rapide e precise. Altri giochi, come Simon, si basano invece sulla memoria, con luci e suoni che aumentano la sfida.

Classici

Non mancano ovviamente i giochi più tradizionali, per divertirsi in compagnia. Come il famoso Jenga, con i suoi mattoncini di legno, per allenare la manualità e il controllo. Oppure il gioco Twister Junior, perfetto per le feste in famiglia. Ci sono anche giochi come Non Calpestarla e Torte in Faccia, adatti a tutte le età.

Per famiglie e bambini più piccoli

Per questa categoria trovate in offerta titoli come l’apprezzatissimo Cocco Dentista oppure 5 Alive, un gioco di carte che si adatta facilmente ai bambini dagli 8 anni in su.

Per collezionisti

Per gli appassionati di universi tematici spicca la linea Star Wars The Black Series, con oggetti da collezione come il casco elettronico di Darth Vader.

La promozione

I giochi Hasbro sono un ottimo strumento per sviluppare abilità cognitive, sociali e motorie. In offerta ne trovate una corposa varietà che si adatta a qualsiasi occasione, dalle feste di famiglia ai momenti di relax tra amici. Di seguito elenchiamo i migliori in sconto:

A 21,99 € invece di 29,99 € | sconto 27% – fino a 24 feb 25

A 12,99 € invece di 22,99 € | sconto 43% – fino a 24 feb 25

A 15,99 € invece di 24,99 € | sconto 36% – fino a 24 feb 25

A 12,99 € invece di 27,99 € | sconto 54% – fino a 24 feb 25

A 15,99 € invece di 29,99 € | sconto 47% – fino a 24 feb 25

A 14,99 € invece di 27,99 € | sconto 46% – fino a 24 feb 25

A 20,22 € invece di 24,99 € | sconto 19% – fino a 24 feb 25

A 19,99 € invece di 2699,00 € | sconto 99% – fino a 24 feb 25

A 6,99 € invece di 7,99 € | sconto 13% – fino a 24 feb 25

A 9,99 € invece di 12,99 € | sconto 23% – fino a 24 feb 25

A 14,99 € invece di 22,99 € | sconto 35% – fino a 24 feb 25

A 130,99 € invece di 169,99 € | sconto 23% – fino a 24 feb 25

A 19,99 € invece di 24,99 € | sconto 20% – fino a 24 feb 25

A 10,99 € invece di 12,99 € | sconto 15% – fino a 24 feb 25

A 7,99 € invece di 9,99 € | sconto 20% – fino a 24 feb 25

A 8,99 € invece di 14,99 € | sconto 40% – fino a 24 feb 25

A 32,99 € invece di 59,99 € | sconto 45% – fino a 24 feb 25

