Non aspettare la fine dei Prime Days, questo tablet a 108€ sta già finendo

Il tablet Blackview Tab60 Pro è un dispositivo progettato per adattarsi a diversi contesti di utilizzo, che spaziano dall’ambito professionale a quello didattico e dell’intrattenimento personale. La sua configurazione hardware e software è stata pensata per offrire un’esperienza utente completa e versatile.

Il dispositivo è equipaggiato con il sistema operativo Android 15, la cui architettura è ottimizzata per una maggiore efficienza energetica e una gestione avanzata della privacy e delle autorizzazioni delle app. Tra le funzionalità integrate, si segnala la trascrizione audio in testo in tempo reale, uno strumento utile per la verbalizzazione di riunioni o per migliorare l’accessibilità dei contenuti multimediali.

Le prestazioni sono affidate a un processore Octa-core Unisoc T606, che bilancia potenza di calcolo e consumi, supportato da una dotazione di RAM che può raggiungere i 24GB. Questa configurazione è ottenuta tramite 8GB di RAM fisica e un’espansione software di 16GB, che alloca una parte della memoria di archiviazione per gestire in modo più fluido il multitasking.

Lo spazio di archiviazione interno è di 128GB, con la possibilità di espansione tramite scheda di memoria fino a 2TB, offrendo ampio spazio per documenti, applicazioni e file multimediali di grandi dimensioni.

Il display è un’unità IPS HD+ da 10.1 pollici, tecnologia che garantisce angoli di visione ampi e una riproduzione cromatica fedele. La certificazione Widevine L1 è un requisito tecnico che abilita la riproduzione di contenuti in alta definizione dalle principali piattaforme di streaming. Il comparto audio è costituito da due altoparlanti BOX, posizionati per creare un effetto stereo.

La connettività è completa, con un doppio slot per SIM che supporta la rete 4G LTE, permettendo di utilizzare due numerazioni contemporaneamente o una SIM e una scheda di memoria. È inoltre presente il supporto al Wi-Fi 5G (802.11ac) per connessioni wireless più veloci e stabili, e un modulo di localizzazione che supporta i sistemi satellitari GPS, Glonass, Beidou e Galileo per una navigazione precisa.

L’autonomia è garantita da una batteria con capacità di 7700mAh, mentre lo sblocco del dispositivo può essere effettuato tramite il sistema di riconoscimento facciale. Le funzionalità orientate alla produttività includono la PC Mode 2.0, che simula un’interfaccia desktop, e la funzione Split View per l’utilizzo affiancato di due applicazioni. La dotazione di serie comprende anche una custodia protettiva.

In occasione dei Prime Days, arriva un’offerta speciale. Di seguito i dettagli:

Prodotto: Blackview Tab60 Pro 8GB+128GB

Prezzo di listino: €119.99

Prezzo promozionale: €108.29

Sconto: 10%

Garanzia: 2 anni e supporto tecnico inclusi.

Validità promozione: Dalle 00:00 di martedì 8 luglio 2025 alle 23:59 di venerdì 11 luglio 2025.

L’articolo è disponibile per l’acquisto su Amazon al seguente link diretto.