Black Friday, Apple Watch Ultra 2 in sconto di 60€

Gli Apple Watch Ultra si trovao piuttosto facilmente in sconto, ma gli Apple Watch Ultra 2 in sconto li trovate solo su Amazon. Anche se il ribasso per ora non è particolarmente significativo la promozione merita di essere segnalata: 849 € invece di 909

Ricordiamo che Apple Watch Ultra 2 è l’edizione 2023 del Apple Watch Ultra che lo scorso anno aveva suscitato grande attenzione per autonomia, solidità, funzioni e design. L’edizione di quest’anno è sostanzialmente identica esteticamente a quella del 2022. La differenza la fa il processore.

Il SIP 9 permette non solo di svolgere più far girare più velocemente tutte le applicazioni ma anche di avere funzioni non presenti nel precedente modello.

Apple sottolinea in particolare

Display il doppio più luminoso

Nuovo chip UltraWide Band per la ricerca di oggetti e dell’iPhone

Una nuova gesture con doppio tap (toccare indice e pollice) che permette ad esempio riprodurre e mettere in pausa un brano o posticipare una sveglia o rispondere e terminare una chiamata

Apple Watch Ultra 2 con i nuovi bracciali Alpine Loop o Trail Loop è anche Carbo Neutral

Restano caratteristiche molto apprezzate come le 36 ore di autonomia, o fino a 72 ore in modalità Risparmio energetico, la cassa da 49 mm in titanio a prova di corrosione, la grande Digital Crown con tasto Azione personalizzabile e la resistenza all’acqua fino a 100 metri.

Apple Watch Ultra 2 costa 909 €, 100 euro meno di Apple Watch Ultra (anche se su Amazon quest’ultimo modello fin quando disponibile è oggi in sconto). Amazon ora lo vende a 849 euro. Considerando che Apple Watch Ultra 2022 in circolazione costa la stessa cifra, l’affare è ottimo.

Le versione in sconto sono quelle con bracciale Alpine Loop, sia incolore indaco che blu nella misura media.

