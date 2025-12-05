HBO Max arriva in Italia, aspettando le decisioni di Netflix

Dal 13 gennaio HBO arriva in Italia. La piattaforma di streaming di Warner Bros Discovery che riunisce in un unico posto le serie HBO, i film Warner Bros, i contenuti DC, le produzioni Max Originals e lo sport di Eurosport ha ufficializzato lo sbarco nel nostro paese, tempi e costi del suo servizio, dopo le voci che si rincorrevano da tempo.

L’arrivo della piattaforma di Warner Bros Discovery, che proprio oggi è stata acquistata (autorità permettendo) da Netflix, è un passo rilevante per lo scenario della TV perché ridefinisce il rapporto con Sky, apre un nuovo fronte competitivo nello streaming e introduce anche produzioni locali pensate per il nostro mercato.

Catalogo e produzioni in arrivo

Il debutto porta con sé tutto il patrimonio della compagnia tra cui serie come House of the Dragon, The Last of Us, The White Lotus, Euphoria, Industry e IT Welcome to Derry. In arrivo anche la seconda stagione di The Pitt e soprattutto A Knight of the Seven Kingdoms, nuovo capitolo dell’universo creato da George R. R. Martin.

Il cinema avrà un ruolo importante: saghe come Superman, The Batman, Dune e Harry Potter sono tutte di Warner. Non mancano le esclusive italiane: Nonostante, il film diretto e interpretato da Valerio Mastandrea, e Squali, opera prima di Daniele Barbiero con Lorenzo Zurzolo e James Franco.

Sul fronte delle produzioni originali, HBO Max punta su Portobello, la serie di Marco Bellocchio che racconta la vicenda giudiziaria di Enzo Tortora. Seguiranno progetti dedicati ai casi di Melania Rea e Saman Abbas, oltre alla docuserie Gina Lollobrigida Diva Contesa.

Il nodo Sky e cosa cambia per gli abbonati

Il lancio coincide con la scadenza dell’accordo tra Sky e HBO. La pay-TV continuerà a trasmettere solo le stagioni successive delle serie già in catalogo, mentre tutte le nuove produzioni passeranno direttamente su HBO Max.

Alcuni esempi chiariscono il quadro: The Last of Us proseguirà su entrambe le piattaforme, così come House of the Dragon, Euphoria e The White Lotus. Titoli inediti come A Knight of the Seven Kingdoms e la futura serie di Harry Potter saranno invece esclusivi della nuova piattaforma.

La presenza di Eurosport amplia l’offerta: Australian Open, Roland Garros, Giro d’Italia, Tour de France, FA Cup e tutti gli eventi dei Giochi Olimpici Invernali saranno inclusi in forma completa. È una novità per un servizio centrato storicamente sulla narrazione seriale.

Prezzi e piani di abbonamento

Nel mercato italiano arriveranno tre piani: Base a 5,99 euro con pubblicità e due dispositivi in Full HD, Standard a 11,99 euro con Full HD, assenza di pubblicità e trenta download, Premium a 16,99 euro con 4K UHD, Dolby Atmos e cento download.

È possibile aggiungere l’opzione Sport al costo di tre euro al mese, che sblocca i contenuti Eurosport e la copertura integrale delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.

La scelta di introdurre un limite ai download rappresenta un elemento distintivo rispetto ad altri servizi, segnale della volontà di Warner di controllare più rigidamente l’utilizzo offline.

Uno scenario in evoluzione

L’operazione arriva nei giorni in cui Netflix ha annunciato l’acquisto di Warner. L’operazione probabilmente la maggiore nel campo dello streaming, lascia in sospeso molte domande. Tra queste la suddivisione dei cataloghi e dei servizi. HBO Max continuerà ad essere indipendente o farà confluire serie e film su Netflix?

La risposta non è semplice al momento sia perchè perhè siamo di fronte ad un acquisto che deve essere approvato dell’antitrust sia perchè c’è da comprendere come l’operazione si rifletterà in termini pratici a livello internazionale.-