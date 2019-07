I migliori supporti iPad per auto

Che sia usato come navigatore o come schermo per l’intrattenimento dei bambini, il tablet è un ottimo alleato nei lunghi viaggi in automobile. In rete esistono decine di supporti che consentono di fissarlo saldamente in vari punti dell’autovettura, potendo così adattarne l’uso alle esigenze del momento.

Con questo articolo vi segnaliamo i migliori per ogni diversa posizione disponibile: dal cruscotto, alla bocchetta di areazione dell’aria e al parabrezza se l’intento è quello di usarlo per mostrare sul grande schermo diverse informazioni utili durante la guida fino al poggiatesta per l’auto per impiegare il tablet nell’intrattenimento dei bambini con cartoni animati e film precedentemente scaricati in memoria (ma non rimbambiteli troppo con tali attività passive: ricordatevi piuttosto di rispolverare gli immortali “vince chi conta più macchine gialle” oppure “chi vede il maggior numero di targhe con la doppia lettera” per rendere il viaggio meno opprimente e molto più sociale).

Per il cruscotto

Se volete fissare il tablet al cruscotto allora quel di cui avete bisogno è POMILE Tablet Car Holder. Si fissa su qualsiasi superficie più o meno piatta attraverso una robusta ventosa in gel che assicura un’aderenza potente e completa e, grazie al braccio ruotabile di 360 gradi, può essere orientato come più si preferisce inclinando lo schermo verso l’autista o il passeggero.

E’ dotato di una morsa estensibile con inserti in gomma che migliorano la presa sul tablet e, proprio per via della sua capacità di stringersi sui lati del dispositivo, è compatibile con tutti gli iPad e tablet Android con lato corto compreso tra i 7 e i 30,5 centimetri.

Lo comprate su Amazon per 13.98 euro.

Per il lettore CD

Con la facilità con cui si può fruire gratuitamente di milioni di brani in streaming, chi lo usa più il lettore CD? Se siete tra questi utenti e volete sfruttare al massimo la bocchetta di inserimento dei dischi, allora affidatevi ad APPS2Car, un supporto dotato di piastra costruita su misura dell’ingresso CD.

Infilata in quest’apposita area, basta stringere la vite per migliorare la presa e il gioco è fatto: avrete a disposizione un supporto stabile, poco ingombrante. Anche qui c’è una morsa estensibile capace di abbracciare saldamente tutti i tablet con diagonale compresa tra i 5” e gli 11”. Volendo lo potete usare anche con uno smartphone, e in tal caso vi viene incontro il foro presente su una delle due pinze, dove potete far passare il cavo per la ricarica della batteria (geniale)!

Lo comprate su Amazon per 19.99 euro.

Per la bocchetta di ventilazione

E’ difficile immaginare un supporto capace di reggere il peso di un tablet fissandosi alla bocchetta di areazione dell’auto, ma con il kit Brodit in realtà è possibile occupare questa postazione con un supporto capace di sostenere qualsiasi iPad.

Si compone di un supporto Proclip – su misura dei vari modelli di automobili – ad incastro che si fissa all’auto con una leggera pressione in un determinato punto di ancoraggio ed un Passive Holder – su misura dei vari tablet in commercio – sul quale si andrà a bloccare poi il tablet.

Unico problema: non è tra le soluzioni più economiche. Il Proclip costa intorno ai 25 euro (ad esempio qui trovate il modello per Jeep Renegade) mentre il Passive Holder ne costa quasi 36 (qui la versione per iPad 9.7”).

Per il parabrezza

Se volete invece fissare il tablet al parabrezza allora il supporto che fa per voi si chiama Keple e, come quello per il cruscotto, si fissa al vetro tramite una potente ventosa. Anche qui c’è una morsa estensibile capace di abbracciare i tablet con diagonale compresa tra i 7” e i 12” ed un braccio mobile per inclinare lo schermo in base alle esigenze del momento.

Lo comprate su Amazon per 19 euro.

Per il poggiatesta dell’auto

Qui la scelta è più ampia, ma si divide sostanzialmente in due modalità di aggancio. Da una parte c’è il supporto dotato di morsa estensibile bloccata su una testa a sfera che garantisce un’agevole inclinazione del display e che si blocca sulle due aste del poggiatesta. In questo caso potete scegliere tra iKross (21 euro), POOPHUNS (11 euro) e GHB (13 euro) e l’unica differenza risiede nell’estetica (oltre che nel prezzo).

L’altra alternativa risiede in TFY, che si fissa invece con una fascia elastica, pertanto è compatibile praticamente con qualsiasi poggiatesta attualmente esistente e in questo senso è destinato a durare anche negli anni a venire. Anche qui a completare l’universalità del prodotto c’è poi una morsa estensibile capace di sostenere tutti i tablet con schermo dai 7” agli 11”.

Si compra su Amazon per circa 23 euro.

Per scoprire le altre nostre iGuide partite da questa pagina di macitynet.