Sbagliare vetro di protezione significa cancellare uno dei vantaggi di iPhone 17

Se avete un iPhone 17 e volete contare sull’efficace trattamento antiriflesso dello schermo, attenzione ai vetri protettivi: possono cancellare del tutto l’effetto che riduce l’incidenza della luce sul display e migliora la qualità delle immagini.

Come funziona la tecnologia antiriflesso e perché si deve prestare attenzione all’acquisto del vetro protettivo lo spiega Astropad, un’azienda che si occupa di questi accessori e che offre (non a caso) versioni progettate per non annullare il trattamento integrato da Apple.

Come funziona il rivestimento anti-riflesso

Con Ceramic Shield 2, il vetro dello schermo di iPhone 17 integra un efficiente strato anti-riflesso direttamente nella superficie. L’anti-riflesso si basa su strati sottilissimi con proprietà ottiche calibrate: quando la luce colpisce il vetro, ogni strato genera una piccola onda riflessa e queste onde si annullano tra loro attraverso la interferenza distruttiva. Il risultato è una riduzione drastica della luce riflessa, che rende lo schermo più leggibile in qualunque condizione.

I test, condotti con una sorgente luminosa a 20 gradi rilevano che iPhone 16 Pro riflette il 3,8% della luce, mentre iPhone 17 scende al 2,1%, un valore mai registrato prima.

Si ottiene così, come dimostrato anche nel contesto della nostra recensione, migliore visibilità all’aperto, colori più fedeli, contrasto più stabile, minore affaticamento visivo.

Questo equilibrio funziona solo se il rivestimento è a contatto con l’aria. Con un vetro protettivo generico, lo strato AR resta presente ma non funziona più, perché l’adesivo impedisce l’interazione con l’aria. Nei test, la riflettanza sale al 4,6%, quindi peggio di iPhone 16 Pro.

All’aperto, la luce naturale è migliaia di volte più intensa della luminosità del display, e anche pochi punti percentuali di riflessione possono compromettere la leggibilità.

Comprare un vetro di protezione con antiriflesso

Su Amazon si trovano migliaia di vetri di protezione, anche molto economici, e spesso si acquista per ansia più che per scelta consapevole. In realtà questa preoccupazione è meno giustificata rispetto al passato: il vetro di iPhone 17 è molto più resistente. Nella nostra esperienza quotidiana, un iPhone 17 Pro tenuto in tasca tutto il giorno non ha fino ad oggi riportato il minimo segno, cosa che non era successa con iPhone 15 e 16 Pro.

Questo non elimina la necessità di un protettivo per chi lo preferisce, ma aiuta a capire che la scelta dovrebbe concentrarsi anche sulla qualità ottica, non solo sulla paura dei graffi.

Tra i prodotti più interessanti ci sono quelli di Astropad. Secondo i test interni, su iPhone 15 e 16, privi di rivestimento AR integrato, Fresh Coat porta la riflettanza all’1%, migliorando visibilità, contrasto e qualità percepita dello schermo.

Se acquistare dal sito Astropad non vi è comodo e preferite Amazon, tra i migliori antiriflesso ci sono i modelli di Mothca.