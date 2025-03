HDD Seagate usati venduti con valori di log modificati per farli sembrare nuovi

Pubblicità

Le polemiche intorno ad alcuni hard disk Seagate usati ma venduti come nuovi non sono finite. Il sito tedesco Heise.de riferisce di avere individuato un nuovo metodo che consente ai truffatori di vendere HDD Seagate come se fossero nuovi, manipolando i valori Field Accessible Reliability Metrics (FARM).

Gli utenti più esperti sono in grado di identificare HDD usati tenendo conto di dati SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e i Log FARM. A quanto pare alcuni truffatori hanno trovato modo di modificare le ore di funzionamento dei Log FARM, rendendo inaffidabile la lettura di questi dati. Pratiche ingannevoli come questa rendono complicato per gli utenti verificare come autentico un hard disk venduto come nuovo.

Tra i metodi suggeriti per capire se un hard disk è davvero nuovo è esaminare l’etichetta per individuare la data di produzione: una notevole discrepanza tra data di produzione e data di acquisto potrebbe indicare una frode potenziale (ma ovviamente non sono da escludere rimanenze nei magazzini dei distributori e venditori). Più preoccupante dovrebbe essere l’assenza di sticker o altri elementi che permettono di recuperare il seriale del disco; gli HDD più recenti di Seagate è presente un QR code che può essere scansionato con un telefono per verificare l’autenticità del disco.

Di truffe in circolazione che riguardano HDD Seagate si parla da tempo, e da una indagine è emerso che alcuni miner di criptovalute cinesi hanno venduto molti dischi come se fossero nuovi; inizialmente si pensava che il problema riguardasse solo i modelli Seagate Exos tra 12TB e 16TB, ma in seguito si è scoperto he la truffa riguarda anche i modelli Ironwolf e Ironwolf Pro NAS. Molti HDD evidenziano un utilizzo tra le 15.000 e le 50.000 ore, benché vengano commercializzati come appena prodotti.

Seagate nega coinvolgimenti nella truffa, ha avviato delle indagine e ha messo a disposizione dei consumatori strumenti per verificare l’autenticità degli HDD.