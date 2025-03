Hi Human Intelligence, il documentario sull’Intelligenza è su Prime Video

Pubblicità

Sarà disponibile da mercoledì 5 marzo su Amazon Prime Video HI! Human Intelligence il documentario sull’Intelligenza Artificiale di Joe Casini, prodotto da Simone D’Andria e dallo stesso Joe Casini per LuckyHorn Entertainment.

In un mondo in cui la tecnologia evolve a un ritmo senza precedenti, il concetto di intelligenza — un tempo considerato un attributo esclusivo dell’umanità — viene ora messo in discussione. HI! Human Intelligence è presentato come “un viaggio illuminante nel cuore della società moderna”, svelando “il ruolo multiforme dell’intelligenza attraverso interviste toccanti e testimonianze dirette”.

Cos’è l’intelligenza? Come plasma le nostre identità, le nostre relazioni e il nostro futuro?

Per rispondere a queste domande, il documentario dà voce a una gamma diversificata di esperti, discutendo l’importanza di tutte le forme di intelligenza, da quella emotiva a quella collettiva a quella creativa. Psicologi, filosofi, economisti, ingegneri, educatori e artisti offrono ciascuno una prospettiva unica sulla complessità dell’intelligenza.

Il documentario è girato tra la Columbia University di New York, l’Harvard University di Boston, il Leonardo Data Center di Bologna, la Northeastern University di Boston e la London Interdisciplinary School.

Casini esplora, attraverso interviste ad alcuni pensatori e pensatrici tra cui Howard Gardner (Professore ad Harvard), Daniel Goleman (psicologo, giornalista e autore di Bestseller come “Intelligenza emotiva” ed “Essere leader”) e Maura Gancitano (Filosofa), come le diverse intelligenze plasmano le nostre società e ci offrono strumenti per affrontare le sfide del nostro tempo.

Una riflessione profonda che unisce multiculturalità, intelligenza artificiale, sostenibilità e inclusività, per comprendere meglio il mondo complesso in cui viviamo. Le loro testimonianze convergono su una verità essenziale: comprendere l’intelligenza non è solo un esercizio intellettuale, ma un imperativo sociale urgente.

L’intelligenza modella le nostre economie, alimenta le innovazioni tecnologiche e influenza le dinamiche sociali. Determina non solo il successo personale, ma anche il progresso della società. Sullo sfondo di un mondo in rapida digitalizzazione e dell’alba dell’Intelligenza Artificiale, i confini tra l’intelletto umano e le capacità delle macchine si sfumano, sollevando dilemmi etici pressanti e domande esistenziali sull’identità e sul valore che diamo a ciò che ci rende umani.

Il documentario evidenzia la capacità di intrecciare prospettive eterogenee in una narrazione coesa, dipingendo un quadro olistico dell’intelligenza nel mondo odierno. Sfida gli spettatori ad andare oltre i tradizionali parametri di valutazione e ad apprezzare le forme di intelligenza più sfumate e spesso trascurate che influenzano la nostra vita quotidiana.

