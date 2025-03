macOS Sequoia 15.4 apre alle schede di memoria SDUC oltre i 2TB

Pubblicità

Nelle note di rilascio dell’aggiornamento alla beta 2 di macOS Sequoia 15.4 (versione al momento distribuita ai soli sviluppatori) Apple riferisce che ora l’SD Card Reader dei Mac con CPU Apple Silicon (M1, M2, M3, ecc) supporta le card SDUC più grandi di 2TB, possibilità che potrebbe essere interessante per fotografi o chi gira video e li memorizza su memorie di grandi dimensioni.

Le schede di memoria SD Ultra Capacity, siglate SDUC, sono destinate a utenti che richiedono il massimo dai supporti di archiviazione; sono retrocompatibili con l’hardware e gli standard precedenti (a patto che il software e/o il firmware dell’hardware sottostante sia in grado di tenerne conto), e portano la capacità massima dai 2TB delle schede SDXC a ben 128TB.

Le specifiche originali, un’evoluzione delle schede MMC create da SanDisk e Siemens, prevedevano una capacità massima di 2 GB; con il passare degli anni si è passati ai 32 GB per le schede SDHC, 2 TB per le schede SDXC e ai 128TB per le schede SDUC.

Sfruttando il PCI Express 3.0 (un bus standard per comunicazioni seriale ad alta velocità) e il protocollo NVMe 1.3 (interfaccia standard di settore per le unità SSD), l’SD Card 7.0 può offrire velocità di trasferimento che arrivano quasi a 1GB al secondo permettendo alle nuove card SD Express di gestire e memorizzare grandi quantità di dati generate da dispositivi di ripresa che offrono video in super-slow motion, memorizzazione continua in RAW, riproduzione e cattura 8K, riprese a 360° e così via.

Alcuni modelli di Mac integrano di serie uno slot per schede SD (Secure Digital) o SDXC (Secure Digital Extended Capacity) che permette al computer di leggere e scrivere i dati nei supporti SD, come le schede di memoria delle fotocamere digitali. È ovviamente possibile usare lettori esterni USB/USB-C, Thunderbolt o FireWire (per i Mac dotati di questa porta) per leggere queste e altre memorie esterne.

