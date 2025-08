Il trailer di Highest2Lowest di Spike Lee in arrivo su Apple TV Plus

È stato distribuito un trailer di “Highest2Lowest“, Apple Original Film annunciato a febbraio dellos corso anno che sarà disponibile nei cinema USA a partire dal 15 agosto e che arriverà su Apple TV+ il 5 settembre.

Diretto da Spike Lee, “Highest2Lowes” vede come protagonista Denzel Washington nei panni di David King, produttore discografico di straordinario successo che si è formato dal “basso” nelle strade del Bronx e che vanta “l’orecchio migliore nel business” e che dovrà decidere se usare la somma offerta per una fusione per pagare il riscatto del figlio del suo miglior amico e autista (Jeffrey Wright).

Nel cast ci sono anche ASAP Rocky, Ice Spice, Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera e Dean Winters.

Il film è liberamente ispirato a “High and Low” (Anatomia di un rapimento), un classico che Akira Kurosawa aveva trasportato in Giappone nel 1963, con Toshiro Mifune che lotta nell’indecisione tra l’usare la sua fortuna per salvare l’attività di scarpe che ha costruito dal nulla o la vita del figlio del suo autista, rapito per sbaglio al posto del suo.

Di seguito la descrizione di Highest2Lowest su Apple TV+: “Quando un potente magnate della musica (Denzel Washington) diventa bersaglio di un ricatto, si ritrova a lottare per la sua famiglia e la sua eredità, mentre affronta un dilemma morale che potrebbe costargli tanto”.

Highest2Lowest (ambientato a New York, con le riprese principali svolt tra marzo e maggio 2024)) è stato presentato fuori concorso a Cannes; si tratta della quinta collaborazione di Washington con Spike Lee; il rapitore (un rapper con il complesso d’inferiorità) è interpretato da ASAP)

