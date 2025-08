L’iPad Fold per ora potete solo sognarlo

Chi sperava di vedere un iPad pieghevole già nel 2026 dovrà rassegnarsi ad aspettare molto di più. Secondo due delle fonti più seguite nel mondo Apple, il dispositivo da 18,8 pollici su cui Cupertino starebbe lavorando da anni arriverà solo nel 2028. Ammesso che tutto vada bene.

Dal 2026 al 2028: cosa è cambiato

Tra i primi a parlare del dispositivo era stato Ross Young, esperto di supply chain e analista specializzato in display, che già nel 2022 aveva rilevato tracce di un pannello pieghevole da circa 20 pollici nelle catene di fornitura Apple. All’inizio si era pensato a un MacBook con tastiera virtuale, poi l’attenzione si è spostata sull’iPad, in particolare dopo che anche Ming-Chi Kuo ha rilevato segnali simili.

Entrambi sono infine convergenti su una dimensione precisa: 18,76 pollici. E fino a poco tempo fa anche la previsione sulla produzione era convergente: 2026. Ma le cose sono cambiate. Prima Mark Gurman (Bloomberg) ha anticipato un possibile rinvio al 2028, poi il Digitimes aveva detto che il dispositivo sarebbe stato in forte ritardo. Ora anche Jeff Pu, analista di GF Securities, che già aveva sollevato dubbi sulla data di lancio, si allinea a questa visione, confermando che il dispositivo «verrà posticipato» e che non entrerà in produzione nel 2026 come inizialmente previsto.

iPad o MacBook? La risposta è nel sistema operativo

Le fonti restano in disaccordo su un punto fondamentale: che tipo di dispositivo sarà davvero? Ross Young e Ming-Chi Kuo parlano di un MacBook, Gurman insiste sull’idea di un iPad, mentre altri lasciano aperta la porta a un ibrido. La risposta potrebbe dipendere unicamente dal sistema operativo: se girerà con macOS sarà un Mac, se invece adotterà iPadOS, entrerà nella famiglia dei tablet.

Secondo Gurman, iPadOS sarà abbastanza evoluto entro il 2028 da far girare applicazioni macOS senza bisogno di un sistema ibrido. In effetti Apple continua a lavorare su sistemi operativi sempre più vicini tra loro: iOS 26 e macOS Tahoe integrano funzioni comuni, interfacce simili e un design coerente, alimentando le voci su una futura unificazione software, forse necessaria per supportare dispositivi ibridi e pieghevoli.

Scetticismo crescente e utilità tutta da dimostrare

Nonostante l’interesse tecnologico, non tutti sono convinti che un iPad pieghevole abbia senso. Nei commenti degli utenti e nei forum specializzati si fa strada il dubbio che si tratti di un progetto più legato al desiderio di presidiare un mercato emergente — quello dei foldable — che a una reale necessità d’uso.

Un tablet da 18,8 pollici pieghevole solleva dubbi sia sul fronte dell’ergonomia sia su quello dell’affidabilità. A questi si aggiunge lo scetticismo sulla tastiera virtuale e sul ritorno a componenti mobili, che molti vedono come un passo indietro rispetto alla solidità degli attuali dispositivi Apple.

Ad oggi, l’unico foldable Apple con data e prospettive più concrete resta l’iPhone Fold, atteso per la seconda metà del 2026. Il dispositivo da 18,8 pollici invece — che si tratti di un iPad o di un MacBook pieghevole — sembra destinato ad arrivare non prima del 2028.