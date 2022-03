Himo L2 MAX, monopattino elettrico con freni doppi a 635,95 euro

Vi serve un monopattino elettrico per divincolarvi nel traffico cittadino? ne volete uno altamente performante? ecco l’occasione che stavate aspettando: Himo L2 MAX è in vendita a 635,95 euro.

Questo monopattino elettrico è simile a molti altri per aspetto e potenza, ma è migliore di molti altri per diversi aspetti. Innanzitutto monta due freni, uno meccanico posteriore e uno elettrico sulla ruota davanti, il che gli consente di ridurre lo spazio di frenata rispetto ad altri monopattini che presentano un solo freno al posteriore.

Monta un motore da 350 Watt che gli consente di spingere anche su pendenze di 20° mentre dal punto di vista della velocità, può raggiungere massimo i 25 chilometri orari a causa del limitatore previsto per legge. Per quanto riguarda la batteria, monta quaranta celle di tipo 18650 che gli consentono di offrire fino a 40 chilometri di autonomia con una sola carica (che avviene completamente, da 0% a 100%, in circa 6 ore).

Questo dato è stato rilevato tramite un test condotto in un ambiente con temperatura pari a 25°C, senza vento, in pianura e ad una velocità media di 15 chilometri orari, con un pilota il cui peso corrisponde a 70 chilogrammi). Chiaramente l’autonomia complessiva varia – tra i tanti fattori – per condizioni del manto stradale, temperatura ambientale, umidità, velocità del vento e peso del pilota.

Il sistema di alimentazione è protetto da sovraccarico, sovracorrente, sovratemperatura e cortocircuito, ed include lo spegnimento automatico quando il veicolo resta acceso ma fermo per troppo tempo, preservandone così la batteria. Le ruote sono da 10 pollici e secondo il produttore sono in grado di assorbire fino al 70% delle vibrazioni. Monta una luce frontale e uno schermo LED per leggere i dati principali, e ovviamente c’è il campanello sul manubrio.

Si tratta di un monopattino elettrico che si ripiega rapidamente in tre passaggi, in modo tale da poterlo infilare in un portabagagli o salirlo sull’autobus in pochi secondi. Il prezzo, come dicevamo è di 635,95 euro. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.