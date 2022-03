La gamma Opel diventerà elettrica al 100%

Opel sta diventando un marchio puramente elettrico. Entro il 2028, la Casa automobilistica di Rüsselsheim ha fatto sapere che convertirà tutti i prodotti della sua gamma in modelli al 100% elettrici.

Già oggi Opel offre una selezione di modelli elettrificati. Al momento, è possibile scegliere tra dodici versioni elettrificate, dalla piccola Opel Rocks-e al grande van Opel Movano-e. Un altro modello elettrico a batteria sarà introdotto entro la metà di questo decennio con la nuova generazione della Opel Manta. Anche i successori di Opel Crossland e Opel Insignia saranno a trazione solo elettrica.

“Opel sta seguendo un percorso coerente per arrivare alla completa elettrificazione e procede a tempo di record. […] E non ci fermeremo alla conversione della nostra gamma: insieme ai nostri partner, produrremo autonomamente batterie ad alte prestazioni a Kaiserslautern già a partire dal 2025. Inoltre, presso la nostra sede centrale di Rüsselsheim è in costruzione un nuovo campus a basso consumo di risorse”, ha dichiarato il CEO di Opel, Uwe Hochgeschurtz, illustrando la strategia del Marchio.

L’obiettivo del produttore è di offrire veicoli elettrici, offrendo un’autonomia tra i 500 e gli 800 chilometri e una capacità di ricarica rapida di 32 chilometri al minuto, definita “la migliore in assoluto”.

Come accennato, Opel propone già una gamma completa di modelli elettrificati. Sul versante veicoli commerciali leggeri i modelli Combo-e, Vivaro-e e Movano-e hanno un sistema di alimentazione a batteria, mentre il Vivaro-e HYDROGEN propone una variante con tecnologia a celle a combustibile. Per quanto riguarda le autovetture, Opel Corsa-e e Mokka-e sono ormai dei bestseller. In Germania, le varianti a batteria di questi modelli rappresentano già oltre il 25% di tutte le vendite. Il nuovo Opel Grandland e la nuova generazione di Opel Astra sono entrambi disponibili con motorizzazione ibrida plug-in. L’anno prossimo arriverà la Opel Astra-e a batteria, in versione cinque porte e Sports Tourer. L’offerta di veicoli elettrici senza emissioni è completata da Opel Rocks-e, un veicolo elettrico da città per i giovani a partire dai 15 anni.

Stellantis e Opel, insieme ai partner Total/Saft, hanno costituito la “Automotive Cells Company” (ACC). Qualche mese fa anche Mercedes-Benz è entrata a far parte di questa joint venture. Attraverso l’accordo, le parti mirano aun player globale nel settore dello sviluppo e della produzione di batterie ad alte prestazioni per l’industria automobilistica. Le società partner hanno annunciato inoltre di voler aumentare la capacità industriale del sito ACC di Kaiserslautern fino a 32 GWh. In questo modo, Kaiserslautern, un centro tradizionalmente specializzato nella produzione di componenti e motori, vedrà sorgere una vera e propria “giga-factory” dedicata alla produzione di moderne celle per batterie.

