Ecco come Samsung ha messo lo stilo in Galaxy S22 Ultra

Al lancio dell’ultimo smartphone di punta di Samsung non può non corrispondere un altro ottimo smontaggio di iFixit da gustare. Video e articolo dedicato offrono uno sguardo approfondito agli interni dei nuovi Galaxy S22 e Galaxy S22 Ultra, incluso il modo in cui Samsung è riuscita ad infilare lo stilo S Pen su quest’ultimo e la nuova camera di vapore che permette di mantenere il telefono fresco durante l’uso.

Ma la scoperta più interessante riguarda il motore per la vibrazione che, spiega iFixit, ora è integrato nell’altoparlante inferiore anziché in quello superiore. Secondo le ipotesi questa scelta risiede nel fatto che Samsung sta cercando di imitare in tutti i modi le prestazioni del Taptic Engine di iPhone, utilizzando però un componente che occupa meno spazio all’interno del dispositivo. Queste modifiche sono state commentate anche da Marques Brownlee nella sua recensione, che ha però fatto notare come la vibrazione risulti però meno percepibile quando si tiene il telefono in tasca. Peccato.

Il disassemblaggio dimostra inoltre che i telefoni di punta di Samsung continuano ad essere un incubo dal punto di vista della riparazione, ed è una cattiva notizia sia per la longevità del dispositivo stesso che in ottica ambientale. Sebbene gli interni di entrambi i telefoni sono tenuti insieme da viti con testa Philips di tipo standard, gli involucri sono incollati insieme con un adesivo piuttosto difficile da staccare, tanto che nel caso di iFixit il retro dell’S22 Ultra si è perfino rotto durante lo smontaggio. Inoltre per rimuovere e sostituire la batteria è necessario mettere in campo alcol isopropilico, forza per il sollevamento «e tanta pazienza».

Il risultato è che i telefoni hanno ricevuto un punteggio di 3/10 in ottica riparabilità, ovvero lo stesso dell’S21 Ultra del’anno scorso. Per fare un paragone con il diretto concorrente di Apple, iPhone 13 Pro ha ottenuto un punteggio di 6/10, dimostrando quindi che si può fare di meglio senza sacrificare l’aspetto premium del dispositivo.