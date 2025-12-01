Black Friday, Hisense 75 pollici 4K Ultra HD 2025, solo 472 €

Grande schermo, piccolo prezzo. Lo slogan si addice bene all’offerta sul televisore Hisense 75E63QT 75” 4K Ultra HD 2025, che oggi costa solo 472€ invece di 749€.

Display 4K da 75″ con supporto HDR e tecnologia QLED

Il pannello da ben 75 pollici sfrutta la tecnologia QLED per migliorare la resa cromatica, garantendo colori più intensi e neri più profondi rispetto ai normali LED. La risoluzione Ultra HD 4K (3840×2160) è affiancata dal supporto ai principali standard HDR, tra cui HDR10+ e Dolby Vision, migliorando la visibilità dei dettagli sia nelle scene scure sia in quelle luminose. Il design è a cornice sottile con supporto centrale, adatto anche a pareti ampie o salotti open space.

Streaming integrato e funzioni Smart aggiornate al 2025

Il sistema operativo proprietario VIDAA U7 integra le principali app come Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube, con possibilità di controllo vocale grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistant. La modalità Game Mode Plus riduce la latenza durante il gioco, mentre il supporto eARC consente una gestione più fluida dell’audio con soundbar o impianti esterni. Il Wi-Fi dual band integrato garantisce una connessione stabile per lo streaming in 4K.

Audio DTS Virtual:X e numerose porte HDMI

L’impianto audio è gestito dalla tecnologia DTS Virtual:X, che simula un effetto surround per rendere l’ascolto più dinamico anche senza sistemi esterni. Sono presenti 3 porte HDMI, 2 USB e l’ingresso ottico digitale, oltre alla compatibilità con Bluetooth per collegare cuffie o speaker wireless. Il televisore supporta anche Freeview Play e HbbTV, per accedere ai contenuti delle principali emittenti italiane in modalità interattiva.

Il prezzo attuale è sceso a 472€ rispetto ai 749€ di listino, un prezzo davvero appetibile cìer chi cerca uno schermo grande, con una buona resa visiva nei contenuti in streaming, sport e gaming.

