Black Friday, Xiaomi Fire TV F2 da 65 pollici con Apple AirPlay a solo 359 €

Black Friday, Xiaomi Fire TV F2 da 65 pollici a solo 35

Una TV da 65 pollici a 350 euro? Non è impossibile se approfittate dell’offerta su Amazon per lo Xiaomi TV F2, un televisore con questa misura di schermo, molto interessante sia per chi cerca un grande schermo sia un sistema di intrattenimento con le migliori funzioni smart integrate. Costa solo 359€ invece dei consueti 569€.

Display da 65″ e compatibilità 4K HDR

Lo schermo del Xiaomi TV F2 ha, appunto, una diagonale da 65 pollici (165 cm), con risoluzione Ultra HD 4K e supporto HDR10. Il pannello LED garantisce immagini nitide e colori ben calibrati, con un buon livello di luminosità anche in ambienti illuminati. Grazie alla tecnologia MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation), i contenuti sportivi o in rapido movimento risultano più fluidi, riducendo l’effetto scia nei passaggi più veloci.

Fire TV integrata e comandi vocali

Il sistema operativo è Fire TV, lo stesso presente nei dispositivi Amazon Fire Stick. Permette di accedere rapidamente a Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube e molte altre app. Il telecomando incluso supporta Alexa, consentendo la gestione vocale del TV e dei dispositivi smart compatibili. Si può anche controllare la riproduzione, aprire app o cercare contenuti con comandi semplici, senza digitare.

Aklcune delle funzioni della Xiaomi Fire TV F2
Aklcune delle funzioni della Xiaomi Fire TV F2

Connettività completa, compatibile Apple AirPlay

La dotazione include tre porte HDMI 2.1, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0 e porte USB per collegare dispositivi esterni o decoder.

Particolarmente interessante per chi utilizza dispositivi Apple è il supporto a Apple AirPlay, che permette di trasmettere in modalità wireless video, foto, musica e schermate direttamente da iPhone, iPad o Mac al televisore.

Una funzione utile per condividere contenuti personali, presentazioni o streaming in modo immediato, senza bisogno di cavi o configurazioni complesse. Per un utente Apple, questa integrazione semplifica l’utilizzo quotidiano e rende il Xiaomi TV F2 più versatile anche all’interno di un ecosistema già basato su prodotti Apple.

È compatibile anche con Miracast, ed Alexa; l’assistente Amazon che consente anche di controllare luci, prese o altri dispositivi smart direttamente dallo schermo del televisore.

Il Xiaomi TV F2 da 65″ è attualmente disponibile su Amazon a 359€, invece di 569€ di listino, con uno sconto netto di 210€.

