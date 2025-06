Hisense M2 Pro, il proiettore laser 4K mignon sfida i grandi

Il proiettore laser 4K M2 Pro è il più piccolo di sempre di Hisense, ciò nonostante integra una serie completa di tecnologie che lo rendono facile da usare e versatile per cinema, streaming e giochi ovunque, con schermo compreso tra 65” e 200 pollici.

Per ottenere sempre immagini nitide e allineate non occorre effettuare regolazioni manuali, grazie alla correzione automatica della trapezoidale affiancata dalla messa a fuoco automatica. Nessun problema nemmeno quando non si ha a disposizione una parete completamente bianca: M2 Pro regola in automatico i colori proiettati per compensare la tinta della superficie di proiezione.

Per assicurare una visione di qualità in 4K con ampia gamma cromatica il costruttore ha miniaturizzato il motore impiegato nei suoi laser TV di fascia alta, con laser separati per rosso, verde e blu. Invece dello zoom digitale che può causare perdita di qualità, M2 Pro mette a disposizione uno zoom ottico 1.0 – 1.3 che mantiene la nitidezza del 4K a ogni dimensione e distanza.

Visione nitida e immagini definite sono assicurati dagli algoritmi basati su Intelligenza Artificiale AI 4K Clarity, AI 4K Upscaler per convertire in 4K contenuti in bassa risoluzione, riduzione del rumore AI e HDR Upscaler che ottimizza contrasto e luminosità.

Oltre a Dolby Vision e HDR per le immagini, M2 Pro offre anche Dolby Audio e DTS Virtual:X per suono coinvolgente anche senza altoparlanti esterni. Come i televisori Hisense, anche questo mini proiettore funziona con il sistema operativo VIDAA Smart OS, pronto per lo streaming da Netflix, YouTube, Disney+ e altre piattaforme. Hisense M2 Pro sarà disponibile in Italia da luglio al prezzo consigliato di 999 euro.

La luminosità è di 1.300 ANSI Lumen, il contrasto di 1000:1. Offre due porte HDMI 2.1, una porta HDMI2.0/eARC, una porta USB, uscita S/PDIF, jack cuffie, una porta Ethernet RJ45, Wi-Fi 5e e Bluetooth 5.0. Supporta AirPlay e Apple Home.

