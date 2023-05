Hisense Party Rocker One crea feste con musica e giochi di luce

Hisense, secondo al mondo per spedizioni TV nel 2022, amplia a nuove categorie il proprio catalogo prodotti in Italia e, dopo la prima macchina da caffè introdotta in aprile, ora presenta Party Rocker One, un altoparlante che in un solo corpo integra diverse funzioni pensate per le feste.

Come speaker mette a disposizione una potenza complessiva di 300 watt erogati da un sistema a doppio woofer, i driver integrati sono due da 5,25” abbinati a due da 2,25”. Si può così impiegare per creare un sottofondo musicale per incontri più tranquilli, fino alle feste più scatenate con una autonomia dichiarata fino a 15 ore.

Tanto oltre la musica

Il sistema di illuminazione integrato segue il ritmo della musica e permette di scegliere tra cinque diversi giochi di luce. Questo dispositivo mette a disposizione tutto il necessario per qualsiasi tipo di festa tra modalità karaoke, ingresso per chitarra, abbinamento con i televisori per effetti luce, effetto fader per la voce, radio FM, riproduzione in abbinamento ad altri Party Rocker One, diverse modalità sonore per i principali generi musicali, la possibilità di ricaricarlo con la presa in auto.

Tutte le numerose funzioni si controllano nel lato superiore che ospita uno schermo LED e i pulsanti dedicati, oltre a una base di ricarica wireless per non rimanere mai a secco con lo smartphone, nemmeno nei weekend di festa più lunghi. Il lato superiore è certificato IPX4 per la resistenza a gocce e schizzi d’acqua, così non ci sono problem nemmeno per le feste a bordo piscina. Con Bluetooth 5.0 si può collegare a qualsiasi smarthone, tablet e computer.

Hisense Party Rocker One, disponibilità e prezzo

Misura 26 x 30 x 55 cm e pesa 11,92 kg: non è un peso piuma ma si può trasportare facilmente. Lo speaker per feste Hisense Party Rocker è già disponibile al prezzo al pubblico di 279 euro: da questa pagina del negozio Amazon del marchio è già disponibile a 249 euro.