Al Google I/O le novità di Android 14, Material Design e AI

Al prossimo Google I/O 2023, che si terrà tra meno di due settimane, Google tratterà diversi argomenti. Protagonisti della kermesse non saranno soltanto Pixel 7a e Pixel Fold, ma anche Android 14, Material Design e intelligenza artificiale. Ecco tutti i temi che Big G porterà sul palco.

Ci saranno in totale “oltre 200 sessioni e altro materiale didattico”. Principalmente, l’evento darà spazio a quattro macro aree, in particolare al “Mobile”, “Web”, “AI” e “Cloud”. Al loto interno, Google darà spazio ad argomenti come l’accessibilità, la pubblicità, l’AI/Machine Learning, Android, le tecnologie AR/VR, Chrome OS, il Cloud, Design, Firebase, Flutter, Google Assistant, Google Play, Internet of Things (IoT), Location e Mappe, Open Source, Smart Home, Wear OS e Web.

Ci sarà un’esperienza di “I/O Adventure Chat” in cui sarà possibile “ottenere supporto dai Googler e connettersi con gli sviluppatori sulle ultime tecnologie e prodotti tramite chat dal vivo”.

Tra I focus principali, naturalmente, Android 14 avrà un ruolo d’eccezione, ma non mancheranno temi come le novità di Google Pay e Google Wallet. Ancora, ci sarà spazio per le nuove funzionalità API che consentiranno agli sviluppatori di ottimizzare le conversioni e i test di checkout.

Grande spazio sarà dato anche a ChromeOS, dove saranno presentate le ultime innovazioni, nuovi strumenti e orientamenti per sviluppatori per creare esperienze di classe sempre più globali. Ci sarà spazio per sessioni relative al Material Design e al relativo linguaggio Material You.

Tra i tanti temi trattati anche quello relativo alla AI generativa, che darà spazio ad argomenti come i Large Language Models (LLM), che stanno catturando l’immaginazione delle persone di tutto il mondo.

Per quanto riguarda l’hardware, ovviamente, l’attenzione sarà tutta su Google Pixel 7a. Durante la manifestazione dovrebbe fare la sua apparizione anche il Pixel Fold, senza dimenticare il Pixel Tablet, che unirà le classiche fattezze di un tablet a quelle di un display smart per la casa.