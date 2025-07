Hisense TV 55 pollici OLED 4K, solo 699,99 euro grazie ad un coupon

Su Amazon trovate in offerta Hisense TV 55″ OLED 4K 55A8DN, indicata per chi cerca qualità visiva avanzata e funzioni smart integrate. Costa solo 699,99€ invece dei consueti 899€, grazie a uno sconto iniziale e a un coupon da 100€ da attivare nella pagina del prodotto.

Schermo OLED 4K e supporto HDR avanzato

La Hisense 55A8DN è una televisione buona per tutto, prima di tutto per qualità dell’immagine.

Monta un pannello OLED 4K da 55 pollici, capace di offrire neri assoluti, colori vividi e contrasto elevato. Integra supporto a HDR10+, Dolby Vision IQ e HLG, migliorando la resa di film e contenuti ad alta gamma dinamica. Il design senza cornici massimizza l’esperienza visiva, mentre la frequenza di aggiornamento a 120 Hz è pensata per contenuti fluidi, inclusi eventi sportivi e gaming.

Il processore grafico Hi-View Engine regola in tempo reale luminosità e dettaglio, adattandosi al tipo di contenuto visualizzato.

Audio Dolby Atmos e piattaforma Smart VIDAA U8

Oltre alla qualità dell’immagine, la Hisense 55A8DN propone un comparto audio con sistema 2.1.2 da 60W e supporto Dolby Atmos, per una resa tridimensionale del suono.+

La Smart TV è gestita dal sistema VIDAA U8, compatibile con Alexa e assistenti vocali. L’interfaccia consente accesso diretto a Netflix, Prime Video, Disney+ e RaiPlay. La presenza di Wi-Fi, Bluetooth, 4 porte HDMI 2.1 e 2 USB garantisce compatibilità con console, soundbar e dispositivi esterni.

Funzioni gaming e modalità sport automatica

Tra le funzioni avanzate spicca la Modalità Gaming con ALLM e VRR, pensata per ridurre il lag e migliorare la reattività durante il gioco. La Modalità Sport automatica ottimizza invece audio e video per eventi live, rendendo la TV adatta a più scenari d’uso. La gestione intelligente dell’immagine riduce vibrazioni e migliora la nitidezza anche nelle scene in rapido movimento, grazie al Motion Estimation & Motion Compensation.

Il prezzo di listino della Hisense 55A8DN è di 899€. Grazie allo sconto Amazon attivo e al coupon da 100€ da cliccare in pagina, il costo finale scende a 699,99€, con una riduzione complessiva di 199€.