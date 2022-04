HK1 Rbox R2, il box TV 4K a soli 50 euro

Non buttate il vecchio televisore che a causa della mancanza del decoder DVB-T2 diventerà presto un pezzo di plastica, perché con HK1 Rbox R2 attualmente in promozione a 50 euro lo terrete in vita trasformandolo in un moderno monitor per lo streaming.

Se infatti è vero che con 20 euro si acquista un decoder per continuare a guardare i canali televisivi del digitale terrestre, la scomodità di usare due telecomandi e accedere molto più lentamente al servizio potrebbe far desistere chiunque: in quel caso meglio cambiare direttamente televisore. Ma se invece l’obiettivo è altro, come appunto l’accesso ai servizi in streaming, allora questa soluzione fa al caso vostro.

Questo box TV infatti è di tutto rispetto, a partire dalle specifiche: monta infatti un processore quad-core RK3566 a 64 bit con Cortex-A55 a 1.8 GHz, affiancato da una GPU Mali-G52 2EE e 4 GB di RAM, con una memoria EMMC da 32 GB per app e file. Se quest’ultima non dovesse bastare è sempre possibile espanderla tramite una microSD fino a un massimo di ulteriori 64 GB mentre per video, foto e altri contenuti da fruire in modalità usa-e-getta ci sono due porte USB-A, una con tecnologia 3.0 per andare veloci e una 2.0 che si può volendo usare per collegare una periferica, che sia una tastiera, un mouse oppure un joypad.

Per la connettività c’è sia la presa Ethernet RJ45, sia il WiFi Dual Band a 2.4 GHz e 5.0 GHz per chi non può collegarsi al router via cavo per mancanza di spazio. E poi c’è il Bluetooth 4.1 per il collegamento di periferiche esterne senza fili, smartphone in primis. Il supporto video è rilevante perché ha la decodifica H.265 e VP9, entrambe con supporto a risoluzioni fino a 4K 4.096 x 2.304 pixel a 60 fps.

Questo box TV ha il motore Android 11.0 ed è costruito in ABS: viene venduto insieme ad un telecomando alimentato da due batterie di tipo mini-stilo AAA. Se siete interessati all’acquisto, anziché 176,89 euro al momento lo potete comprare in sconto a 50,07 euro con spedizione dall’Italia.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.