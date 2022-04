Postazione per volanti gaming compatibile con G25, G27, G29 e G920: solo 69€

Se state pensando di farvi a casa una postazione da gaming per i racing, allora non potrete fare altro che partire da una postazione in grado di accogliere volanti e pedaliere. Oggi in offerta a 69 euro quella compatibile con i volanti Logitech. Approfittate del codice sconto che vi proponiamo in calce. Clicca qui per acquistare.

Il supporto in offerta propone un design universale, che si adatta a volanti e pedaliere di tutte le marche. È compatibile, tra gli altri, con i pedali Logitech G25, G27, G29, G920, Thrustmaster T300RS, TX F458, T500RS, T3PA-PRO (F1/GT), Fanatec Clubsport e CSR.

Completamente Regolabile, il supporto del volante può essere personalizzato in angolazione e altezza, che varia da 68,5 a 80 cm, così da poter offrire la migliore esperienza di guida a giocatori di diverse dimensioni. È possibile ruotare le manopole per regolare il volante e la pedaliera in qualsiasi posizione, aumentando notevolmente il comfort e la flessibilità di guida.

Il supporto è costruito in acciaio al carbonio ad alta resistenza, fornendo la massima stabilità e robustezza per un uso prolungato nel tempo. Ovviamente, è creato per restare ancorato al pavimento, e non muoversi durante la guida. Inoltre, ogni punto di supporto è dotato di cuscinetti in gomma per migliorarne la sicurezza e stabilità.

Pieghevole e Compatto, dopo aver giocato piò essere facilmente piegato e riposto sotto il divano o il divano, oppure messo in un angolo della casa, così da risultare una scelta perfetta per i giocatori con spazio in casa limitato. Il design compatto consente, poi, di portarlo ovunque, magari per giocare a casa di un amico.

Il supporto è, infine, equipaggiato con un secondo supporto per il cambio, che può essere spostato sul lato sinistro o destro, a seconda dei gusti dell’utente.

Solitamente ha un costo di 72,99 euro, ma al momento lo potete acquistare a 69,43 euro utilizzando il codice sconto VEVORIT05D. Clicca qui per comprare.