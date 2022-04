Apple mette 100 milioni nel film con Scarlett Johansson e Chris Evans

Subito dopo aver vinto agli Academy Awards questo fine settimana il primo premio Oscar, Apple ha stretto un accordo per il film “Project Artemis” ispirato alla nuova corsa allo spazio. Secondo Deadline, il film sarà interpretato da Scarlett Johansson e Chris Evans con Jason Bateman alla regia.

Apple ha stretto l’accordo con CAA per ben 100 milioni di dollari, dopo aver pagato oltre 200 milioni di dollari sia per Argyle di Matthew Vaughn, che per un film di corse di Formula Uno con protagnista Brad Pitt.

Non ci sono ancora dettagli sulla trama del film, ma si sa che prenderà spunto dal Progetto Artemis della NASA, ossia il tentativo del 21° secolo della NASA di rimettere un essere umano sulla Luna. Lo show prende così il nome dalla dea greca della Luna. La sceneggiatura è di Rose Gilroy, e Scarlett Johansson lo produrrà insieme a Jonathan Lia e Keenan Flynn. Jason Bateman lo produrrà attraverso Aggregate Films.

Ricordiamo che Chris Evans e Scarlett Johansson hanno precedentemente recitato insieme in Avengers. Era previsto un altro ritorno della coppia di attori nel film di Apple TV+ Ghosted, anche se alla fine Johansson ha dovuto declinare la collaborazione. Tuttavia, sta anche lavorando con Apple al film Bride, che è attualmente in sviluppo, film in cui reciterà Johansson, che sarà anche il produttore. Nel momento in cui scriviamo la data di inizio delle riprese per il film Project Artemis non è ancora nota.

