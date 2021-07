HomePod, gli ultimi aggiornamenti bloccano alcune unità

Lo speaker HomePod originale non è più in produzione e, al momento, è rimpiazzato solamente da HomePod mini: alcuni utenti segnalano che il proprio HomePod ha cessato completamente di funzionare dopo gli ultimi aggiornamenti del firmware. La maggior parte delle lamentele infatti arriva da utenti di HomePod con installata la versione 14.6 del sistema operativo, mentre altri segnalano lo stesso problema installando la versione del sistema operativo HomePod 15 ora in beta.

Uno dei lettori di 9to5mac ha condiviso la sua esperienza con un paio di HomePod originali collegati ad Apple TV:

Ho due Homepod, ne ho preso uno 18 mesi fa e un altro due mesi fa. Entrambi erano accoppiati in stereo e quello con aggiornamento 14.6, il più vecchio, è morto improvvisamente. Il supporto Apple non ha aiutato, considerando che è fuori garanzia da sei mesi, e mi è stato praticamente detto di Comprarne uno nuovo

Mentre 9to5Mac ha riferito la scorsa settimana che alcuni altoparlanti intelligenti si stavano surriscaldando con HomePod 15 beta, i proprietari di HomePod originali ora affermano anche che l’ultima versione stabile 14.6 sta bloccando i loro prodotti, così il problema sembra interessare gli HomePod che funzionano con entrambi gli aggiornamenti.

Un altro utente, che possiede ben 19 HomePod sparsi per la casa, ne ha visti sette (quattro su beta e tre sulla versione 14.6) trasformati improvvisamente in fermacarte:

Ho un totale di 19 HomePod a casa. Sei di loro eseguono la Beta e gli altri la versione 14.6. Da oggi sette non funzionano più. Quattro sulla beta e tre sulla 14.6. Uso gli HomePod normalmente e ascolto musica di tanto in tanto ma non a volume molto alto, in media circa il 20% del volume. Tutti quelli della beta sono collegati come altoparlanti predefiniti su Apple TV

Lo stesso problema si è manifestato anche per un altro utente Reddit:

Ho avuto una coppia stereo su limitatori di sovratensione negli ultimi anni. Nessun software beta. Solo 14,6 quando è stato rilasciato. Improvvisamente uno dei due è appena morto. Ho provato a riavviare, ho provato a eliminare dall’app Home

Una cosa interessante è che tutti questi utenti che si lamentano stavano usando HomePod in coppia stereo abbinati con una Apple TV (su tvOS 14.6). Non si comprende se si tratta di un bug durante l’associazione di entrambi i dispositivi, quindi un prloblema software, o se invece l’altoparlante intelligente funzioni male, quindi un problema hardware.

Sebbene gli utenti si siano lamentati della “morte” improvvisa di HomePod, Apple deve ancora riconoscere il problema. Per coloro che sono fuori garanzia, Apple addebita una commissione di 280 dollari per la sostituzione. Per quelli con Apple Care ancora attiva, l’azienda sostituisce semplicemente il prodotto senza alcuna commissione.