Govee Immersion è la striscia LED che trasforma la TV in Ambilight

Govee Immersion Wi-Fi TV Backlights è la striscia LED dell’omonima società, nata per essere posta dietro al televisore, restituendo un vero e proprio effetto Ambilight, grazie ad una micro camera inclusa nel bundle, che inquadra i colori a schermo. Molto più economica delle rivali, e certamente meno costosa di un sistema Ambilight, viene proposta a 79,99 euro.

Govee Immersion Wi-Fi TV Backlight viene proposta come la striscia led perfetta per il gaming, grazie alla tecnologia ColorSense. Il kit si serve, oltre che della striscia LED RGB, anche di una videocamera ColorSense, che riconosce e cattura in modo intelligente i colori sullo schermo del televisore e li applica automaticamente alla retroilluminazione. Questo vuol dire che ogni lato, o angolo della TV, sarà illuminato con un colore diverso, corrispondente a quello riprodotto a schermo. La camera, davvero minimale e dall’aspetto moderno, dovrà essere piazzata nella cornice superiore, così da consentire di avere una visione ottimale di tutti i colori presenti a schermo.

La striscia LED è ottimizzata per il retro della TV, infatti non propone LED negli angoli, ma cavi che permettono di fletterla senza perdere aderenza. E’ compatibile con Siri, Alexa o Google Assistant, così da poterla accendere/spegnere, cambiarne i colori o aumentare/abbassare la luminosità grazie al controllo vocale. Ovviamente, non manca l’app di supporto, grazie alla quale poter gestire la striscia tramite smartphone.

La retroilluminazione Govee Immersion TV è studiata per la maggior parte degli schermi piatti da 55-65 pollici e gode di 12 modalità di scena dinamica. Ad esempio, non manca la modalità chiamata “Colore segmentato”, per coloro che vogliono più colore, dove è possibile cambiare tonalità ad ogni segmento su una singola striscia luminosa per un’esperienza visiva più vibrante. La striscia LED è lunga 70 cm, con ulteriori 120cm in altezza, adatta per le TV da 55 a 65 pollici.

Al momento la potete acquistare sul sito ufficiale del produttore, con il kit comprensivo di telecamera per l’effetto Ambilight. Clicca qui per acquistarla.