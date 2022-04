HomePod, lo speaker in pensione vale più del prezzo di Apple

L’originale HomePod aveva un listino di 299 dollari, che a molti sembrò addirittura eccessivo, considerando la presenza sul mercato di smart speaker della concorrenza più economici. Dopo l’interruzione di HomePod da parte di Apple, però, sta accadendo qualcosa di ancora più curioso: la periferica vale più del prezzo originale Apple.

Basta dare uno sguardo alle vendite su eBay, come ha suggerito un tweet del caporedattore di 9to5Mac: in media, un Apple HomePod è stato venduto a 375 dollari la scorsa settimana. Si tratta di una cifra del 25% superiore rispetto al listino originale.

Naturalmente, alcuni HomePod valgono più di altri: un altoparlante usato senza scatola potrebbe arrivare a 220 dollari, ma altri HomePod non ricondizionati, sigillati di fabbrica, vengono addirittura venduti per oltre 500 dollari. In effetti, alcuni venditori si vantano di aver ottenuto la sostituzione da parte di Apple con unità nuove di zecca solo per poterle rivendere.

Il prezzo di vendita medio, così, viene stimato in circa 350 dollari, superiore ai 299 dollari richiesti inizialmente da Apple.

Ovviamente ci si chiede il perché di questa domanda ancora in crescita. Anzitutto, si tratta di un pezzo di storia di Apple, e la qualità è comunque superiore rispetto a HomePod mini attualmente venduto da Apple. Inoltre, sembra una delle poche periferiche in cui Siri funziona veramente bene. Fin quando Apple non riterrà di sostituire l’originale HomePod, con una periferica simile, il suo acquisto rimarrà una valida soluzione. Chissà che il suo valore non continuerà a crescere nel mercato dell’usato.