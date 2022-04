MagSafe Battery Pack ora supporta la ricarica fino a 7,5W

Con l’ultimo aggiornamento firmware, Apple ha attivato la ricarica veloce fino a 7,5W per il MagSafe Battery Pack, l’accessorio che si aggancia e permette di ricaricare al volo iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 13 o iPhone 13 Pro con la ricarica wireless.

L’aggiornamento firmware in questione è stato rilasciato il 19 aprile con il consueto meccanismo over-the-air. Questo tipo di aggiornamenti non sono esplicitamente segnalati e vengono effettuati in automatico.

In un documento di supporto, Apple spiega come ricaricare il MagSafe Battery Pack utilizzando un cavo da Lightning a USB con un alimentatore; se connesso a un alimentatore da 20W o superiore, il MagSafe Battery Pack puà ricaricare l’iPhone fino a 15W; per supportare la ricarica da 7,5W durante gli spostamenti serve l’ultimo firmware per il MagSafe Battery Pack; questo viene scaricato automaticamente dopo avere collegato il battery pack all’iPhone e prima che lo scaricamento dell’update avvenga può passare anche una settimana. Per aggiornare il firmware usando il Mac o l’iPad, bisogna collegare il capo del cavo da Lightning a USB nel connettore Lightning del battery pack e l’altro capo al Mac o all’iPad; l’aggiornamento richiede fino a cinque minuti. È possibile verificare l’aggiornamento firmware aprendo Impostazioni su iPhone, poi Generali > Info > Batteria MagSafe: l’ultimo firmware è la versione 2.7.

Quando il MagSafe Battery Pack‌ fu presentato, nel luglio del 2021, alcuni utenti lamentavano la possibilità del solo supporto della ricarica massima fino a 5W dal momento che altri accessori MagSafe supportano la ricarica fino a 15W. Se collegato a una sorgente di alimentazione da almeno 20 W, può ad ogni modo caricare con una potenza fino a 15 W.

