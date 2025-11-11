HomePod mini a fine vita, probabile arrivo nuovo modello

L’HomePod mini è introvabile presso vari rivenditori e distributori, segno di un probabile rinnovo imminente.

Lo fa notare il sito statunitense Macrumors secondo il quale diversi rivenditori non offrono più la possibilità di ordinare l’HomePod mini. Il rivenditore B&H indica il prodotto come fuori produzione; altri rivenditori segnalano il prodotto come “non disponibile” e non indicano date di forniture in arrivo. Anche da Best Buy, uno dei più grandi rivenditori al dettaglio di elettronica di consumo negli Stati Uniti, il prodotto non è disponibile; stesso discorso da venditori quali Adorama, Target e Walmart (in alcuni casi è indicata la disponibilità solo tramite terze parti).

Nel momento in cui scriviamo in Italia il prodotto è indicato disponibile nei siti di alcuni rivenditori ma su Amazon non è presente. Abbiamo verificato nei siti di due distributori importanti e il prodotto non è disponibile e non sono indicate date di arrivo previste.

Sul sito Apple il prodotto è al momento disponibile nei vari colori, con consegna immediata o ritiro in negozio.

Aggiornamento in arrivo?

Dai segnali evidenziati sopra è probabile che un nuovo HomePod mini sia in arrivo. Secondo il solito Mark Gurman di Bloomberg, una revisione del piccolo altoparlante smart di Apple potrebbe vedere la luce prima della fine dell’anno. Le indiscrezioni riferiscono di un processore della serie S più recente e del chip di rete wireless N1 di Apple, già sfruttato in altri prodotti recenti. Non è prevista nessuna evoluzione importante per quanto riguarda il design, a parte nuovi colori.

Apple avendo già predisposto un evento a settembre e presentato altri prodotti in ottobre, il calendario rimane incerto ma l’assenza di disponibilità presso i rivenditori è spesso il segnale di un aggiornamento imminente. L’attuale HomePod è stato d’altra parte presentato nell’ottobre 2020 e sono passati più di 1800 giorni dall’ultimo aggiornamento.