WhatsApp, il metodo segreto per spiare gli stati senza farti scoprire: provalo, funziona davvero
Curiosità Tech

WhatsApp, il metodo segreto per spiare gli stati senza farti scoprire: provalo, funziona davvero

Di Francesca Testa
WhatsApp, Funzione incognita
WhatsApp come navigare incognita- Macitynet.it

WhatsApp, il metodo segreto per spiare gli stati senza farti scoprire: provalo, funziona e non servono app esterne. 

WhatsApp è tra le app di messaggistica più utilizzate: è funzionale e facile da usare, e permette di avere contatti individuali e di gruppo, ma anche di chiamare e di fare video telefonate. E’ gratuita e per utilizzarla basta semplicemente una connessione. Visti i tanti vantaggi si è conquistata un posto d’onore tra le applicazioni, e anche per questo che viene continuamente aggiornata con nuove funzioni. Non tutti sanno che è possibile spiare gli stati di WhatsApp dei propri contatti senza farsi scoprire.

Solitamente quando si invia un messaggio o si riceve appare una spunta blu che conferma che è stato consegnato e visualizzato. Questo permette al destinatario di prendere atto di essere stato visto. Tuttavia navigare in incognito sulla piattaforma è possibile: grazie ad una funzione dell’applicazione di possono vedere messaggi e status dei propri contatti senza che farlo sapere. Non occorre utilizzare app esterne, che per altro potrebbero mettere a rischio i dati personali, ma sarà sufficiente seguire le indicazioni.

Sia per Android che per Apple la modalità per togliere le spunte blu è la stessa, e il procedimento è attuabile anche se si utilizza WhatsApp sul computer, anche se in quest’ultimo caso non tutti i pc sono abilitati. Ecco cosa fare per utilizzare l’app di messaggistica in incognito: bastano pochi gesti.

WhatsApp, il metodo per navigare in incognito

Sia su Iphone che su smartphone android si può levare la spunta blu di WhatsApp andando su Impostazioni, da qui a Privacy: si disattiva Conferme di lettura e la navigazione non sarà più visibile dai contatti dell’app. Si può tornare alla modalità pubblica in ogni momento e facendo il procedimento inverso.

Ovviamente quest’ultima modifica non farà visualizzare quanto fatto durante la modalità privata. Il fatto che non bisogna ricorrere ad app terze per gestire WhatsApp in privato è un vantaggio non indifferente, perché permette una maggiore tutela della propria privacy.

L’applicazione infatti concede di visualizzare gli stati e i messaggi in anonimato mantenendo una certa sicurezza e tutela dei propri dati. E’ una funzione insita dell’app, tra l’altro molto utilizzata. Dalla sua nascita ad oggi WhatsApp ha subito diverse evoluzioni e cambiamenti, ha adeguato le sue funzioni all’esigenze degli utenti e ha tenuto conto anche dei nuovi contesti social con cui interagisce, offrendo un’esperienza innovativa e contemporanea.

