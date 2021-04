HomePod Mini a giugno in nuove nazioni

Apple ha annunciato che l’HomePod mini (qui la nostra recensione) arriverà a giugno in nuove nazioni, incluse: Austria, Nuova Zelanda e Irlanda. Non è, almeno al momento, indicata l’Italia.

HomePod mini è stato presentato a ottobre 2020 e lanciato negli Stati Uniti, in Australia, Canada, Francia, Germania, Hong Kong, India, Giappone, Spagna e Regno Unito; successivamente è stato distribuito anche in Cina, Messico e Taiwan.

L’altoparlante smart in questione (disponibile in bianco e grigio siderale) è alto 8,83 cm, offre Siri e tecnologie innovative e software che abilitano “l’audio computazionale” con audio di qualità indipendentemente dalla posizione.

Funziona con vari servizi e se si posizionano più HomePod mini in casa, tutti gli altoparlanti possono riprodurre in sincrono musica o i podcast nelle varie stanze. Se si posizionano due HomePod mini nella stessa stanza, è possibile creare una coppia stereo per un suono ancora più ampio e coinvolgente.

Il driver full-range progettato da Apple è dotato di un magnete al neodimio e di una coppia di radiatori passivi force-cancelling, per offrire bassi potenti e frequenze alte nitide. Una guida d’onda acustica indiriuzza il flusso sonoro verso la parte inferiore dello speaker per un’esperienza audio immersiva a 360°.

Una serie di tre microfoni sente quando l’utente pronuncia “Ehi Siri”, mentre un quarto microfono rivolto verso l’interno contribuisce a isolare il suono proveniente dall’altoparlante per migliorare il rilevamento vocale anche durante la riproduzione di musica.

Siri è in grado di identificare chi sta parlando e può personalizzare la selezione di musica e podcast in base alle preferenze dell’utente o rispondere a richieste personali, come accedere a messaggi, promemoria, note e appuntamenti in calendario, oppure comporre un numero e rispondere a una chiamata. È possibile chiedere all’assistente personale di essere aggiornati per ascoltare news, meteo, traffico, promemoria e appuntamenti.

HomePod mini funziona in sinergia con i dispositivi Apple: è possibile rispondere a una chiamata, ascoltare la musica archiviata sul Mac o sfriuttare l’ottimizzazione del sound di Apple TV. Quando si ascolta musica su iPhone, è sufficiente avvicinare il dispositivo a HomePod mini per trasferire lo streaming all’altoparlante.

Non mancano funzionalità per la gestione degli accessori di domotica: con semplici comandi vocali è possibile chiedere a Siri di spegnere le luci, alzare o abbassare la temperatura, chiudere le porte o impostare una scena. HomePod mini è utilizzabile alla stregia di hub domestico che consente di accedere agli accessori smart di casa dal divano o dall’ufficio.

Utile anche la funzione interfono che consente alla famiglia di comunicare con le altre persone in casa. . L’utente può inviare un messaggio da un HomePod all’altro, che siano in una stanza diversa, in una zona specifica o in più stanze della casa, e la sua voce verrà riprodotta automaticamente sull’altoparlante indicato. L’interfono funziona con iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods e CarPlay, perciò tutti in famiglia possono ricevere notifiche e inviare messaggi ovunque si trovino, dalla cucina così come dalla macchina.

Ricordiamo che Apple ha terminato la produzione del primo HomePod, lo speaker smart mai arrivato in Italia e commercializzato solo in pochi paesi. Non è ancora dato sapere quando Apple introdurrà HomePod mini in Italia. La recensione di Homepod mini è su questa pagina di Macitynet.