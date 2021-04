Apple Podcast in abbonamento, tutte le novità per i creatori di podcast

Accanto all’annuncio del nuovo servizio di podcast in abbonamento, Apple ha presentato un programma per i podcaster per creare programmi destinati al nuovo servizio Apple Podcast in abbonamento. Durante l’evento “Spring Loaded”, Apple ha spiegato, infatti, nel dettaglio, come funzionerà il servizio per creatori e produttori di podcast.

A differenza di quanto fatto con Apple Music, un servizio con un unico prezzo di abbonamento, Apple consentirà a ciascun creatore di podcast di impostare i propri prezzi. I dettagli precisi dei prezzi consentiti o consigliati non sono stati annunciati. E’ probabile che spetterà ai creatori decidere di offrire abbonamenti mensili o annuali, prove gratuite o episodi gratuiti. Gli utenti accederanno ai podcast attraverso l’app Apple Podcast, attraverso cui potranno gestire i propri abbonamenti.

Il nuovo sito Web Apple Podcast for Creators aiuterà chi crea podcast a restare informato sulle novità e a poter accedere a guide e approfondimenti.

Per accedere al programma, i podcasters pagheranno un abbonamento annuale di 19,99 dollari. L’accesso al programma, che al momento del lancio sarà disponibile in 170 Paesi, e al sito dedicato ai creatori di podcast sarà disponibile tramite a partire da questo link.

Per quanto riguarda i costi di abbonamento, Apple secondo Recode dovrebbe trattenere il 30% dei ricavi da abbonamento il primo anno e il 15% negli anni successivi in linea con la politica degli abbonamenti che viene praticata in altri ambiti.

Gli abbonamenti in vendita partiranno da un prezzo di 49 centesimi di dollaro al mese negli USA ed Apple richiederà contenuti senza pubblicità o podcast speciali per differenziare il contenuto da altri servizi.

Qui sotto vedete alcune schermate dall’interfaccia di amministrazione.

