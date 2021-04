iMac M1, il jack audio sul fianco è una scelta obbligata

Come negli iMac precedenti anche nei nuovi iMac M1 coloratissimi Apple ha posizionato tutti i collegamenti sul retro con una sola eccezione: il jack audio si trova sul fianco sinistro della macchina. La scelta è obbligata perché i nuovi iMac M1 sono spessi solamente 11,5 mm, mentre un tipico connettore jack audio è profondo 14mm.

Il profilo ridottissimo del computer tutto in uno è reso possibile dal processore Apple Silicon M1: non solo perché consuma meno energia e scalda molto meno dei processori Intel, ma anche perché integra memoria unificata, processore grafico, controller per memoria e periferiche, permettendo così di realizzare una scheda madre molto più piccola e compatta rispetto a un computer che impiega processori e altri chip di controllo discreti, separati tra loro.

Lo spessore ridotto e uniforme degli iMac M1, invece del retro bombato dei modelli precedenti, ha costretto Apple ha riposizionare il jack audio sul lato sinistro della macchina, una osservazione dello youtuber statunitense Marques Brownlee. Seppur una scelta obbligata dalle dimensioni fisiche del connettore, il posizionamento laterale risulta molto più comodo per gli utenti che così non devono più raggiungere il retro di iMac M1 per collegare e scollegare il cavo audio, questo soprattutto se il computer è posizionato vicino alla parete.

Nella confezione di ogni iMac M1 è incluso un alimentatore MagSafe con aggancio magnetico e porta Gigabit Ethernet, un cavo da USB-C a Lightning, oltre a tastiera e mouse con colori in tinta con la macchina, questo anche per i cavi inclusi. Si potranno acquistare da venerdì 30 aprile da questa pagina di Apple Store online con disponibilità nella seconda metà di maggio.

