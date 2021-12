HomePod mini fa risorgere Apple negli speaker smart

Anche se il mercato mondiale degli speaker smart continua a essere dominato da Amazon, che di fatto ha creato e dato il via a questa categoria di prodotto, e in seconda posizione da Google, grazie a HomePod mini (qui la recensione di macitynet) Apple quasi raddoppia la propria quota di mercato.

Per il terzo trimestre 2021 Strategy Analytics stima che Apple ha spedito 4 milioni di HomePod mini, rispetto ai 2,1 milioni di unità spediti nello stesso periodo del 2020. Questo si traduce in un deciso amento della quota di mercato Apple che passa dal precedente 5,9% all’attuale 10,2% con un incremento del 92%, quindi poco meno di un raddoppio.

Il successo di HomePod mini è confermato anche dal fatto che è uno degli speaker smart più venduti in assoluto nel mondo: al primo posto infatti troviamo Google Nest Mini seguito in seconda posizione da HomePod mini e al terzo posto Amazon Echo Dot di quarta generazione. Secondo la società di analisi il mercato degli speaker smart e display smart è cresciuto del 10% anno su anno, raggiungendo un totale di 39,3 milioni di unità, meno del previsto a causa della scarsità globale delle componenti e anche per i timori sulle nuove ondate di Covid.

La categoria di prodotto che cresce di più è quella dei display smart che segna +19% e conta 11,2 milioni di unità, invece gli speaker smart base, senza schermo, sono aumentati del 7%. Nei dispositivi con display domina le vendite Google Nest Hub seguito in seconda posizione da Amazon Echo Show 5 di seconda generazione, mentre al terzo posto troviamo Baidu Xiaodu Zaijia 1c. Anche nella classifica globale dei costruttori i marchi cinesi ottengono posizioni importanti anche se questi dispositivi non sono commercializzati fuori dalla Cina.

Al momento Apple conta su un solo speaker smart a listino ma nessun display smart. Questo potrebbe cambiare in futuro: secondo Mark Gurman Apple sta lavorando a una versione di Apple TV dotata di speaker e telecamera integrati, uno smart display touch e forse anche una versione di iPad da 15” che potrebbe competere con i dispositivi Echo Show di Amazon.

Per la recensione di HomePod mini si parte da questa pagina di macitynet.