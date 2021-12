L’ecosistema Xiaomi in offerta su Amazon per i vostri regali

Xiaomi non è solo un marchio tra i più apprezzati e venduti in campo smartphone ma un vero proprio ecosistema cresciuto grazie all’acquisizione e incorporamento di diverse startup e allo sviluppo interno di prodotti che sono accomunati da un design lineare e privo di fronzoli.

Grazie all’enorme diffusione a livello mondiale il produttore cinese ha saputo conquistare il mercato con prezzi aggressivi e con un crescente apprezzamento da parte del pubblico. I prezzi sono ancora più convenienti grazie alle offerte attualmente in corso su Amazon dove vengono scontati gadget, prodotti utili per la casa, depurazione e pulizia, accessori per monitor, lampade, cuffie e molto altro.

Ecco la lista delle offerte valide in questo momento. Attenzione però che i prodotti potrebbero rapidamente esaurirsi o cambiare di prezzo prima della naturale scadenza. Tutti i prodotti sono al momento in consegna prima di Natale.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Collegamento con App, 3 Modalità di Pulizia, Potere Aspirante, Bianco, Versione Italiana In offerta a 279,00 € – invece di 399,99 €

sconto 30% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Air Purifier Pro H, Purificatore d’Aria PRO H, Filtro HEPA, Area di copertura 200m²/h, Controllo tramite Google Assistant, Alexa e Mi Home; Display touch OLED, Bianco, Versione italiana In offerta a 219,99 € – invece di 299,99 €

sconto 27% – fino al scadenza sconosciuta

Redmi Buds 3, Auricolari Bluetooth 5.2, Fino a 20 ore di batteria, Resistenti all’acqua, Cancellazione del rumore, Design Leggero, Versione Italiana In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi Smart Band PRO, Orologio Smart Redmi, Schermo AMOLED da 1.47″, Resistente all’Acqua, Batteria 200 mAh, Monitoraggio Salute, Versione Italiana, L In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, Monopattino Elettrico, Versione Amazon con Lucchetto Incluso, 45 Km di Autonomia, Velocità fino a 25 Km/h, Sistema KERS e doppi freni a disco, Nero, Versione Italiana In offerta a 439,90 € – invece di 499,99 €

sconto 12% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Electric Scooter 3, Monopattino Elettrico, Versione Amazon con Lucchetto Incluso, 30Km di Autonomia, Velocità fino a 25 km/h, Sistema KERS e doppi freni a disco, Versione Italiana In offerta a 389,90 € – invece di 449,99 €

sconto 13% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro, Proiettore Full HD 1080P, Google Assistant / Netflix / Android TV 9.0, Schermo da 60″ a 120″, Auto Focus in soli 2s, Bianco, Versione Italiana In offerta a 799,99 € – invece di 879,00 €

sconto 9% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34″ EU, Monitor per il Gaming Curvo da 34”, UltraWide Schermo, 3440×1440, Ampia Gamma di Colori, Ridotta Emissione di Luce Blu, 144 Hz di Frequenza, Versione Italiana In offerta a 489,99 € – invece di 549,99 €

sconto 11% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56”, Tracciamento Sport, Resistente all’Acqua Fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero In offerta a 34,99 € – invece di 44,99 €

sconto 22% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2, Bilancia Pesapersona Digitale, Misurazione Precisa, Bluetooth Low Energy 5.0, Batteria a Lunga Durata, Design Semplice, Bianco, Versione Italiana In offerta a 25,90 € – invece di 34,99 €

sconto 26% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart Scale 2, Bilancia Pesa Persona, bianco In offerta a 17,00 € – invece di 24,99 €

sconto 32% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart Electric Toothbrush T500 Spazzolino, Motore Sonico a Levitazione Magnetica 31000 giri/min, Sensore Pressione, Riconoscimenti Gesti, Connessione App In offerta a 32,99 € – invece di 49,99 €

sconto 34% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Lite Scopa Elettrica Senza Fili, 45 Minuti di Autonomia, 1.2kg di Peso, Due Livelli di Aspirazione, Ricarica Completa in 4.5h, Bianco, Versione Italiana In offerta a 98,90 € – invece di 149,99 €

sconto 34% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Air Purifier 3C Purificatore d’Aria, Filtro HEPA, Area di copertura 106m²/h, Controllo tramite Google Assistant, Alexa e Mi Home, Display LED, Bianco, Versione italiana In offerta a 109,99 € – invece di 149,99 €

sconto 27% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Router 4A AC1200 Router Wi-Fi 867 Mbps a 5 GHz e 300 Mbps a 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac, 802.3/3u, RAM 64 MB, 4 Antenne, Xiaomi App, Fino a 64 Dispositivi, Bianco In offerta a 19,00 € – invece di 27,99 €

sconto 32% – fino al scadenza sconosciuta

Smart TV Xiaomi Mi P1 LED 43″ Ultra HD 4K [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 359,90 € – invece di 449,90 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi MJCQB02QJ Compressore Digitale Portatile a Batteria con Sensore Pressione per Monopattini, Moto, Bici, Auto, Palloni, Nero In offerta a 39,49 € – invece di 39,49 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini, Aspirapolvere Portatile Mini Senza Fili, 2 Livelli di Potenza, Fino a 30 Minuti di Durata, Filtro HEPA Lavabile, 2 Ugelli di Aspirazione, Bianco, Versione Italiana In offerta a 48,50 € – invece di 49,99 €

sconto 3% – fino al scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).