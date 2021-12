Apple inizia la produzione di prova di iPhone SE 2022

Il lancio potrebbe avvenire presto il prossimo anno, secondo alcuni già entro il mese di marzo: stando alle ultime anticipazioni che provengono dai fornitori in Cina, tramite Gizchina, Apple inizierà a breve la produzione di prova di iPhone Se 2022. Anche se sono attesi design identico a quello attuale e l’impiego dei componenti principali più recenti per processore e fotocamera, la produzione di prova non sfornerà il terminale finale. Infatti in questa fase vengono risolti eventuali problemi in vista dell’avvio della produzione industriale in grado volumi.

Anche secondo l’attendibile Ming Chi Kuo il design rimarrà invariato rispetto al modello attuale (qui la recensione di macitynet), che a sua volta prende in prestito lo chassis da iPhone 8, quindi troveremo ancora lo schermo da 4,7 pollici e in basso il tasto Home con rilevamento impronte Touch ID. Anche sul retro sembra rimarrà la fotocamera singola da 12 megapixel ma con sensore migliorato e più recente, che secondo alcuni permetterà di migliorare la qualità delle foto e forse anche di introdurre la modalità notte.

Secondo alcune voci, sempre dalla Cina, il terminale potrebbe essere introdotto con il nome di iPhone SE Plus, anche se al momento non convince perché in passato Apple ha sempre impiegato il termine Plus per i suoi terminali con schermo più grande stile phablet.

Come prevedibile i cambiamenti e le novità principali riguardano le componenti più importanti: oltre alla fotocamera migliorata, molti sono pronti a scommettere sulla presenza del processore Apple A15 di ultima generazione per dispositivi mobile, lo stesso già impiegato per iPhone 13 e iPad. La dotazione di memoria RAM potrebbe aumentare dagli attuali 3GB a 4GB. Il processore proprietario Apple sarà affiancato dal chip modem Qualcomm X60M 5G che per la prima volta porterà la connettività cellulare di ultima generazione nell’iPhone più economico nel listino Apple.

In USA ora iPhone SE di seconda generazione è proposto a partire da 399 dollari: secondo JP Morgan Apple potrebbe ridurlo fino a 269 dollari per iPhone SE 2022, secondo altri il prezzo potrebbe essere ritoccato verso il basso ma entro i 299-329 dollari. L’avvio della produzione di prova di iPhone SE 2022 sembra confermare le previsioni di lancio entro il primo trimestre del prossimo anno.

Per quanto riguarda invece i prossimi iPhone 14 per il modello top Ming Chi Kuo anticipa una nuova fotocamera principale da 48 MP con registrazione video 8K: ne abbiamo parlato in questo articolo macitynet.