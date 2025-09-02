Da Honda le prime foto di EV Fun Concept sulle strade europee

Presentata per la prima volta durante lo scorso EICMA (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori), l’EV FUN Concept di Honda è una motocicletta naked – paragonabile a una moto di “media cilindrata” – dotata di batteria fissa compatibile con le spine nello standard automobilistico di ricarica rapida CCS2.

Questo modello è indicato come “un concreto ed ulteriore passo avanti nella strategia” globale del produttore per raggiungere l’obiettivo di una mobilità sostenibile a zero emissioni.

Il sogno di Masatsugu Tanaka

A guidare lo sviluppo della prima moto elettrica Honda è stato l’ingegnere Masatsugu Tanaka, che compare anche come pilota nel video teaser. Tanaka-san vanta una lunga e prestigiosa carriera in azienda e afferma di essere da sempre animato dall’ambizione di creare la “moto numero uno al mondo”.

Dal 1998 al 2006, quando ricopriva il ruolo di Test Project Leader, ha curato l’handling di modelli entrati nella storia del marchio, perfezionando ciclistica e maneggevolezza di CBR600F, CBR600RR, CBR1000RR Fireblade e Gold Wing. Dal 2006, in qualità di Deputy Large Project Leader, ha guidato lo sviluppo di altri modelli di successo, tra cui VFR800F, VFR1200F, Crosstourer, Africa Twin e NT1100.

Dal 2022, Tanaka-san è responsabile dello sviluppo e dei test dinamici all’interno del dipartimento dell’azienda dedicato all’elettrificazione. Il trasferimento del suo know-how, unito al lavoro di un team di ingegneri giovani e appassionati, ha permesso all’EV FUN Concept di ereditare l’equilibrio ciclistico, la maneggevolezza e il fun factor che da sempre contraddistinguono le moto della Casa dell’Ala.

“Abbiamo sviluppato la prima moto elettrica Honda seguendo il principio chiave ‘Be the Wind’. Offre una guida fluida e silenziosa unica tra i modelli EV e un senso di integrazione con il mezzo, capace di far sentire il pilota un tutt’uno con il vento”, spiega Tanaka-san.

“Basandoci sulla mia ventennale esperienza con i modelli Honda FUN con motore a combustione interna, abbiamo applicato le conoscenze maturate in questi anni alla moto elettrica, per creare un modello realmente entusiasmante da guidare”.

“Abbiamo testato approfonditamente la moto sulle strade europee, dove risiedono i nostri clienti principali per questo modello, per valutare le performance di guida, la ricarica e la versatilità quotidiana, perfezionando ogni dettaglio per offrire un’esperienza affidabile che permetta di concentrarsi esclusivamente sul piacere di guida”. La commercializzazione della versione definitiva è attesa a breve.

