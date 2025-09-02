Stiamo bruciando il cervello di un’intera generazione? Skynet è passivo aggressivo e sta conquistando il mondo in maniera molto più subdola e indiretta di quanto previsto da Terminator?

Sono esagerazioni, certo. Però l’intelligenza artificiale conversazionale non è più una curiosità tecnologica riservata agli esperti, come abbiamo capito. Nonostante non produca ancora quegli utili per la società nel suo complesso che promette (per adesso ci guadagnano solo i suoi fornitori), i vari ChatGPT, Gemini, Claude e decine di altre piattaforme sono diventate parte integrante della vita quotidiana di milioni di persone.

Tra gli utenti più assidui figurano proprio gli adolescenti, quella fascia d’età compresa tra i 13 e i 18 anni che rappresenta il momento più delicato nella formazione della personalità. La generazione che oggi frequenta le scuole superiori è cresciuta con smartphone e social media, ma l’arrivo dell’AI conversazionale introduce un elemento completamente nuovo nel panorama digitale.

La differenza rispetto ai social tradizionali è sostanziale: mentre TikTok o Instagram offrono contenuti prodotti da altri esseri umani (la genialità dei social rispetto agli altri canali di intermediazione stava nel fatto che i contenuti ce li mettono direttamente i suoi consumatori), i chatbot AI creano conversazioni personalizzate in tempo reale. I consumatori non devono più neanche sforzarsi di creare contenuti: lo show viene costruito dalle macchine.

Il punto è che non si tratta soltanto di contenuti passivi da fruire. Invece, le AI diventano gli “amici” con cui parlare. Gli “altri” abitanti dei social. E lo fanno in modo tale che ogni interazione è unica e modellata sulle risposte dell’utente, creando un’esperienza che può sembrare profondamente personale. I chatbot non si stancano mai, sono sempre disponibili e offrono risposte immediate a qualsiasi domanda o preoccupazione. Per un adolescente che attraversa un periodo di incertezze, dubbi e cambiamenti emotivi, questa costante disponibilità può diventare irresistibile. Una vera dipendenza.

Il fascino della comprensione artificiale

Gli adolescenti si trovano spesso in situazioni in cui faticano a comunicare con genitori, insegnanti o coetanei. È letteralmente la definizione di “adolescenza”: l’età della crescita e quindi dello sviluppo. L’AI conversazionale si presenta come un interlocutore privo di giudizio, sempre paziente e apparentemente comprensivo. A differenza degli adulti, non rimprovera né giudica le scelte sbagliate. Non ha aspettative deluse da soddisfare e non mostra disappunto per comportamenti considerati immaturi. La sensazione di essere compresi senza condizioni può creare un legame emotivo molto forte con questi strumenti tecnologici.

La personalizzazione delle risposte amplifica questo effetto: l’AI impara dai messaggi precedenti e adatta il suo linguaggio allo stile comunicativo dell’utente. Può ricordare eventi passati, mostrare interesse per hobby specifici e, secondo le prime ricerche, persino sviluppare un senso dell’umorismo compatibile con quello del giovane interlocutore. Per un adolescente che si sente incompreso dal mondo adulto, trovare un “amico” digitale che sembra conoscerlo così bene può rappresentare una scoperta rivoluzionaria.

Il rischio è abbastanza ovvio: che questa relazione diventi più importante di quelle reali, creando una preferenza per l’interazione artificiale rispetto a quella umana. Lo sappiamo, è un concetto intuitivo ma non per questo da sottovalutare o considerare come meccanico. Dopotutto, la maggior parte delle fasi psicologiche più importanti di una persona (la cura dei neonati, l’innamoramento, il lutto) hanno una componente “meccanica” molto forte e ripetitiva. Siamo fatti così, solo che non avevamo mai avuto una macchina parlante che si potesse inserire in questa fase.

E c’è un aspetto fondamentale da considerare. La facilità d’uso di questi strumenti di AI conversazionale li rende accessibili in qualsiasi momento. Mentre un amico potrebbe essere occupato o un genitore potrebbe essere al lavoro, l’AI è sempre disponibile per una conversazione. Durante la notte, nei momenti di crisi o semplicemente per noia, gli adolescenti possono trovare nell’intelligenza artificiale un compagno costante. Questa disponibilità continua può interferire con i ritmi naturali di riposo e riflessione che sono fondamentali per lo sviluppo emotivo equilibrato.

I rischi della dipendenza emotiva

Di cosa parliamo quando parliamo di rischi per gli adolescenti? Il pericolo principale dell’uso intensivo dell’AI conversazionale durante l’adolescenza riguarda lo sviluppo dell’autonomia emotiva. Quando ogni dubbio, preoccupazione o momento di noia può essere immediatamente “risolto” rivolgendosi a un chatbot, si rischia di non sviluppare la capacità di gestire autonomamente le emozioni difficili. L’adolescenza è tradizionalmente un periodo in cui si impara ad affrontare l’incertezza, a tollerare la frustrazione e a sviluppare strategie personali per superare i momenti difficili. Se l’AI diventa la soluzione immediata a ogni problema emotivo, questo processo di maturazione può essere compromesso.

Un altro aspetto preoccupante riguarda la qualità delle informazioni ricevute. Nonostante i miglioramenti continui, l’AI può fornire consigli inappropriati o persino dannosi, specialmente su temi delicati come relazioni, sessualità o salute mentale. Gli adolescenti tendono a fidarsi facilmente di fonti che percepiscono come amichevoli e comprensive, senza necessariamente avere gli strumenti critici per valutare l’affidabilità delle informazioni ricevute. La mancanza di supervisione adulta in queste conversazioni può portare a decisioni sbagliate basate su consigli generati artificialmente.

Anche se siamo agli inizi dell’AI conversazionale, non siamo all’inizio della psicologia intesa come scienza e della conoscenza dello sviluppo nelle varie fasi evolutive di una persona. Sappiamo cosa succede, insomma. Quindi, è facile prevedere che la sostituzione delle relazioni umane con quelle artificiali può avere conseguenze a lungo termine sulle competenze sociali.

Interagire con l’AI è diverso dall’interagire con persone reali: non richiede compromessi, non presenta conflitti autentici e non insegna a gestire le complessità delle relazioni interpersonali. Un adolescente che preferisce sistematicamente la compagnia artificiale rischia di non sviluppare le competenze necessarie per costruire relazioni significative nella vita adulta. Le relazioni umane richiedono pazienza, empatia e capacità di mediazione che si apprendono solo attraverso l’esperienza diretta.

Il potenziale positivo dell’AI educativa

Dopo un discorso del genere, verrebbe la tentazione di buttare via tutto, il proverbiale bambino con l’acqua sporca. Tuttavia, l’intelligenza artificiale conversazionale non è intrinsecamente negativa per gli adolescenti. Utilizzata in modo appropriato, può diventare uno strumento educativo potente e un supporto prezioso durante momenti difficili.

Per studenti che faticano in determinate materie, l’AI può fungere da tutor paziente, disponibile a ripetere spiegazioni infinite volte senza mai mostrare frustrazione. La personalizzazione dell’apprendimento permette di adattare metodi e ritmi alle esigenze individuali, offrendo opportunità educative che il sistema scolastico tradizionale non sempre riesce a garantire.

L’AI può anche servire come primo punto di contatto per adolescenti che vivono situazioni difficili ma non sanno a chi rivolgersi. Invece di rimanere isolati con i propri problemi, possono trovare nell’intelligenza artificiale un modo per iniziare a elaborare le proprie emozioni e ricevere suggerimenti su come cercare aiuto professionale quando necessario. Molti chatbot sono programmati per riconoscere segnali di disagio psicologico e indirizzare gli utenti verso risorse di supporto appropriate.

La chiave, come sempre, sta nell’equilibrio e nella consapevolezza. Gli adolescenti possono trarre beneficio dall’AI conversazionale quando la utilizzano come complemento, non come sostituto, delle relazioni umane. Per sviluppo di creatività, risoluzione di problemi scolastici e esplorazione di interessi personali, l’intelligenza artificiale può aprire nuove possibilità. L’importante è mantenere una distinzione chiara tra supporto tecnologico e relazione autentica.

Verso un uso consapevole della tecnologia

Tutte le ricerche ma anche la maggior parte dei pareri di ricercatori e scienziati convergono su un’idea che va al di là del solito scandalismo buono per i talk show e cioè che l’AI faccia male e vada buttata via. Invece, il futuro della convivenza tra adolescenti e AI conversazionale dipenderà dalla capacità degli adulti di guidare questo processo di relazione. Genitori e insegnanti devono comprendere le potenzialità e i rischi di questi strumenti per poter offrire orientamento appropriato. Non si tratta di demonizzare la tecnologia, ma di educare a un uso responsabile che rispetti i tempi e le modalità dello sviluppo psicologico adolescenziale.

Le scuole potrebbero integrare l’educazione all’AI nei propri curricula, insegnando agli studenti non solo come utilizzare questi strumenti, ma anche come riconoscere i propri limiti e quando è necessario cercare supporto umano. La media literacy digitale deve evolvere per includere la comprensione di come funziona l’intelligenza artificiale e quali sono le sue implicazioni psicologiche e sociali.

L’industria tecnologica ha la responsabilità di sviluppare sistemi che tengano conto delle particolari vulnerabilità degli utenti adolescenti. Funzioni di pausa forzata, limiti di tempo d’uso e meccanismi per indirizzare verso supporto umano professionale quando necessario potrebbero ridurre i rischi di dipendenza. La trasparenza sul funzionamento dell’AI e i suoi limiti dovrebbe essere una priorità, specialmente quando si tratta di utenti giovani e impressionabili.

La generazione che sta crescendo adesso con l’AI conversazionale sarà la prima a confrontarsi quotidianamente con intelligenze artificiali sempre più sofisticate. Come questa convivenza si evolverà dipenderà dalle scelte che facciamo oggi: possiamo permettere che la tecnologia sostituisca le relazioni umane o possiamo guidarne l’integrazione in modo che potenzi, senza sostituire, le capacità umane di crescita e relazione. In ogni caso, sarebbe meglio darsi da fare adesso.

