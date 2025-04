Honor 400 Lite, prime impressioni e quel tasto stile iPhone

Pubblicità

Quando si parla di economici, ma davvero economici, si pensa immediatamente a dispositivi non troppo performanti e con non troppe frecce al proprio arco. Honor 400 Lite potrebbe essere tra i primi a sfidare il concetto e far ricredere molti utenti.

Stiamo parlando di un terminale che al momento costa 250 euro su Amazon, grazie al coupon sconto di 50 euro disponibile sulla pagina di acquisto.

Unboxing

L’unboxing, a dire il vero, non riserva particolari sorprese. La dotazione presente nella confezione è quella base, che più base non si può. Se si esclude smartphone e cavo per la ricarica (solo cavo, non anche adattatore da muro) non c’è null’altro. Solo la spilla per l’estrazione del carrello SIM, che potrebbe non servire considerando che il terminale è dotato di supporto alla eSim. Anche questa una piacevole sorpresa, considerando la fascia di prezzo al quale viene venduto.

Design

E’ difficile al giorno d’oggi trovare sul mercato un dispositivo originale. Gli smartphone di oggi, inutile negarlo, hanno raggiunto uno standard estetico in cui si somigliano tutti. Eppure, questo Honor 400 Lite da qualcosa di originale. Anzitutto, la camera frontale è rappresentata da un piccolissimo notch, che nel mondo Android non è poi così tanto diffuso.

Anche la colorazione in prova, che Honor chiama Marrs Green, è certamente originale e salta subito all’occhio. Se non amate i colori forti e vibranti, allora sarà meglio optare per le altre colorazioni meno invasive. Se, invece, amate i colori forti e vivaci, allora è lo smartphone che fa per voi.

Inoltre, il bump camera posteriore risulta particolarmente originale, almeno nel mondo Android, perché se si guarda ad Apple, le tre fotocamere sul retro potrebbero ricordare vagamente quelle di Cupertino. Anche qui, comunque, le forme geometriche sul retro del bump camera lo rendono leggermente originale.

L’intento di Honor è chiaro: quello di tornare sotto i riflettori dei modelli di fascia media, con uno smartphone che punta tutto su stile, fotocamera e funzionalità smart potenziate dall’intelligenza artificiale.

Il primo dettaglio che colpisce dell’Honor 400 Lite è il suo design minimalista e moderno, disponibile in tre colorazioni con la fotocamera sul retro con forma squadrata con all’interno un triangolo che ospita due obiettivi e un anello LED. Questo richiama fortemente le linee, altrettanto eleganti, del Huawei Pura 70, un terminale di fascia più alta.

Il frontale è dominato da un ampio display AMOLED da 6,7 pollici con cornici estremamente sottili e un foro a pillola nella parte superiore per la fotocamera anteriore. Il terminale ha un profilo particolarmente sottile di 7,29 mm di spessore, e un peso piuttosto leggero, se si considera la grandezza del dispositivo, di appena 171 grammi.

In mano, proprio per le dimensioni generose, si sente ancor più leggero di quanto non sia: evidentemente il peso di 171 grammi, distribuito su una più grande superficie, lo fa apprezzare come particolarmente maneggevole.

Display super luminoso

Uno degli aspetti che Honor ha voluto subito mettere in evidenza – e che, a dire il vero, ci ha colpiti fin dal primo utilizzo – è il display, decisamente sopra la media per la sua fascia di prezzo.

Lo schermo AMOLED da 6,7 pollici, con una risoluzione di 2412 × 1080 pixel, refresh rate a 120 Hz e una luminosità di picco che arriva fino a 3500 nit, davvero notevole. Inoltre, grazie alla tecnologia PWM dimming a 3840Hz, lo schermo è progettato per affaticare meno gli occhi, soprattutto durante l’uso prolungato. Mica male per un dispositivo da 250 euro!

Nel segmento di mercato in cui si colloca, sono pochi i dispositivi che riescono a offrire una luminosità così alta, un vantaggio concreto quando si usa lo smartphone all’aperto e sotto la luce diretta del sole.

Hardware e software

Honor 400 Lite monta un chipset MediaTek Dimensity 7025 Ultra, affiancato da due opzioni di memoria: 8GB (versione in prova) o 12GB di RAM e 256GB di archiviazione. Il sistema operativo è MagicOS 9.0, basato su Android 15.

Fotocamera: l’AI entra in scena

Altro punto di forza per un terminale così economico è il comparto fotografico. Anzitutto perché monta una camera principale da 108MP (f/1.75), affiancata da un sensore da 5MP ultra-grandangolare/profondità (f/2.2), con zoom digitale 10x. Riserviamo un giudizio definitivo in fase di recensione, ma le foto scattate con l’obiettivo principale appaiono certamente oltre le aspettative per un dispositivo di questa fascia di prezzo. Anche le foto scattate con la selfie camera da 16MP (f/2.45) risultano davvero nitide e, a primo impatto, poco o nulla artefatte.

Pulsante Fotocamera

Quello che più ci ha stupiti in un terminale di fascia media è la presenza di un pulsante capacitivo dedicato alla fotocamera, stile iPhone 16.

Questo pulsante offre una serie di funzioni davvero interessanti che rendono l’esperienza d’uso più immediata e versatile. Con un tap singolo si avvia la fotocamera, mentre un secondo tocco è possibile scattare una foto. Non ha una doppia corsa effettiva, eppure mantenendo con una leggera forza in più si ottiene la messa a fuoco, mentre se si preme completamente si scatta la foto.

Tenendo premuto si avvia la registrazione video, e con slide leggeri è possibile effettuare lo zoom. Tra le particolarità più utili, c’è anche la possibilità di scattare indossando i guanti e di realizzare riprese sott’acqua.

Si tratta di un pulsante davvero tanto originale per il mondo Android, che in effetti ha iniziato a prendere piede solo sullo smartphone premium di Apple. La soluzione è davvero promettente e potrebbe essere un quid pluris per gli amanti delle foto.

Autonomia e connettività

La batteria è da 5230 mAh, che sulla carta dovrebbe garantire una giornata piena di utilizzo, se non di più, ed è compatibile con la ricarica rapida Honor SuperCharge a 35W. Peccato che in confezione non sia presente il caricatore da muro, che dovrà essere acquistato a parte.

Tra le altre caratteristiche non mancano Bluetooth 5.3, sensore di impronte, sensore di gravità, bussola, sensore di luce e prossimità. Il tutto racchiuso in una scocca con certificazione IP65.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo di lancio per l’Europa è di 249 €, grazie al coupon Amazon al momento disponibile, con prezzo pieno fissato a 299 €.