Razer PC Remote Play porta i giochi PC su iPhone, iPad e Android

Pubblicità

Oltre ai proprietari di computer Razer, anche gli utenti di PC Windows 10 e 11 di altri marchi possono sfruttare la potenza hardware del loro computer per giocare ai titoli PC Windows in streaming su iPhone, iPad e Mac grazie a Razer PC Remote Play.

La piattaforma è stata svelata la prima volta al CES 2025, ma ora è disponibile per tutti. A differenza di altre soluzioni streaming con risoluzione e formato fissi, Razer PC Remote Play assicura una visione perfetta in ogni dettaglio, perché adatta in automatico la risoluzione massima e anche la frequenza di aggiornamento all’hardware del dispositivo mobile dell’utente.

Per poter giocare ai titoli PC Windows su iPhone, iPad e Android occorre installare il software Razer Cortex sul computer. Qui i giocatori possono gestire la propria raccolta, consultare nuovi titoli e offerte, ma anche ottimizzare i giochi e la configurazione di sistema per ottenere il massimo delle prestazioni.

Invece sul dispositivo mobile occorre installare l’app Razer PC Remote Play (su App Store e Google Play Store) e anche l’app Razer Nexus (qui per Apple, oppure qui per Android). Quest’ultima offre una interfaccia stile console per navigare tra i giochi del proprio catalogo, gestire e personalizzare i controlli, registrare partite e condividerle e altro ancora.

Anche via streaming Razer assicura azione di gioco sempre fluida, bassa latenza e supporto per tutti i controller compatibili con iPhone, iPad e Android, oltre che per i joypad Kishi di Razer. In aggiunta su iPad è possibile sfruttare anche mouse, tastiera e trackpad.

Per quanto riguarda l’accesso ai videogiochi, Razer PC Remote Play supporta Steam, Epic Games, Microsoft PC Game Pass e altri ancora. I requisiti di sistema sono iOS 18 e Android 14 o visioni successive, mentre su PC Windows 10 e 11.

Per tutti i dettagli sul controller Razer Kishi per iPhone, iPad e Android rimandiamo a questo articolo di macitynet.