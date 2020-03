Honor Band 5 a 29,90 euro: ecco perché la smartband Huawei è ancora un acquisto imperdibile

Quanto si parla di smartband economiche Honor Band è sempre in pole position. In particolare Honor Band 5, che dispone di numerosissime funzioni che la rendono ad oggi un valido acquisto, ad iniziare dall’ottimo sistema di tracciamento del sonno TrueSleep, per finire alla possibilità di calcolare l’ossigenazione del sangue. Al momento la si acquista in offerta a 29,90 euro direttamente a questo indirizzo.

Abbiamo recensito Honor Band 5 a questo indirizzo quando ancora non prevedeva la possibilità di calcolare la percentuale di ossigeno nel sangue. Già allora il costo era giustificato dalla qualità di questa band e dalle numerose funzioni proposte, ma nel corso de mesi Honor Band 5 è stata raggiunta da aggiornamenti che l’hanno resa davvero un must.

Aggiornamenti Honor Band 5

Non solo hanno aggiunto la possibilità di monitorare l’SpO2 nel sangue, ma anche il controllo della musica a distanza. Tramite l’app Huawei Health, gli utenti Honor Band 5 potranno visualizzare istantaneamente e utilizzare direttamente al polso le app musicali preferite, tra cui Google Play Music, Spotify, YouTube, Shazam, e Huawei Music.

L’unica precauzione è quella di avere installato sul proprio smartphone Android 5.0, o versione di sistema successiva. Ovviamente, a questi major upgrade si sono aggiunti nel tempo anche aggiornamenti minori, che hanno reso il bracciale ancor più fluido, eliminando piccoli bug di sistema.

Ad oggi consigliamo Honor Band 5 sulle altre smartband simili per numerose ragione, la prima delle quali l’abbiamo già ricordata, oltre che esaltata nella nostra recensione: il sistema TrueSleep per il monitoraggio del sonno.

Monitoraggio del sonno con TruSleep2.0

Honor Band 5 sfrutta la tecnologia di monitoraggio del sonno TruSleep2.0 proprietaria di Huawei, considerata affidabile e anche in grado di dare buoni consigli sulla qualità del proprio sonno, segnalando eventuali problematiche notturne e come risolverle.

Si tratta di uno dei sistemi più completi apprezzabili su un bracciale low cost, complice anche un’applicazione di supporto Huawei Health davvero completa da questo punto di vista.

Non solo la smartband segna in modo corretto e preciso le ore di sonno complessive ed effettive, ma al risveglio vi segnalerà cosa eventualmente è andato storto durante il sonno e quali potrebbero essere le cause di questo malessere notturno. Se il tracciamento del sonno è una priorità, la scelta sembra univoca.

Controllo Musicale

Altro aggiornamento importante è quello relativo alla possibilità di controllare la musica su smartphone dal proprio bracciale. Attenzione, non stiamo parlando del semplice controllo del player musicale offline presente su smartphone, ma della possibilità di gestire tutti i più noti servizi di streaming musicale, tra cui Google Play Music, Spotify, YouTube, Shazam, e Huawei Music. Pensate a quanto può essere utile, durante una sessione di jogging, la gestione musicale completa dal polso.

Watch Face

ancora, Honor Band 5 risulta essere imbattibile anche dal punto di vista della personalizzazione delle Watch Faces. Non solo l’app Huawei Health permette di cambiarne moltissime, oltre 100 per il download, ma molte di queste risultano davvero valide e ben fatte. I concorrenti più noti di questa band non godono affatto di una personalizzazione così interessante.

Chi desidera la massima scelta dal punto di vista dell’interfaccia dovrebbe trovare maggiore soddisfazione con Honor Band 5.

Autonomia

Ovviamente, tra i motivi per cui vi consigliamo Honor Band 5 anche l’autonomia: il bracciale permette fino a 14 giorni di utilizzo con una singola ricarica. E’ vero, attivando TrueSleep si scende a circa 9 giorni, ma sono davvero tanti considerando le mille funzionalità del bracciale.

Scattare con la fotocamera da remoto

Con il dispositivo di Huawei è possibile anche scattare attivare la fotocamera del cellulare e scattare una foto direttamente dall’interfaccia della smart band, un vantaggio interessante per scattare selfie oppure per riprendere foto in maniera più discreta. Questa funzionalità è però disponibile solo attraverso smartphone equipaggiati con l’interfaccia EMUI 8.1 o versioni successive.

Se tutte le motivazioni sopra non vi hanno ancora convinto, vi lasciamo con il prezzo di questa smartband: ad oggi Honor Band 5 è in offerta su eBay a 29.90 euro nelle diverse colorazioni nera, blu e rosa. A proposito, anche i colori sono un vero motivo per acquistarla: i concorrenti, infatti, sono disponibili solo in nero.

