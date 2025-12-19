HONOR Magic 8 Pro, l’intelligenza artificiale ridisegna la fotografia a gennaio

Il 2026 tecnologico si aprirà con un annuncio di rilievo da parte di HONOR, che ha ufficializzato l’arrivo in Italia del suo nuovo smartphone di punta. Il Magic 8 Pro sarà disponibile a partire dal 15 gennaio, posizionandosi sul mercato con una promessa chiara: utilizzare l’intelligenza artificiale non come semplice accessorio, ma come elemento strutturale per risolvere le piccole frustrazioni quotidiane della fotografia mobile.

Al centro dell’esperienza utente si trova il nuovo AI Photo Agent, un assistente virtuale integrato che promette di intervenire attivamente durante e dopo lo scatto. L’azienda ha lavorato su funzionalità specifiche come Magic Pose e Magic Colour, strumenti progettati per analizzare la scena in tempo reale. Il software è in grado di suggerire l’inquadratura migliore o correggere autonomamente imperfezioni comuni, come occhi chiusi o tonalità della pelle spente, cercando di garantire un risultato ottimale anche in condizioni di scatto precarie o improvvisate.

Lucas Man Tang, Country Manager di HONOR Italia, ha sottolineato come l’obiettivo sia quello di democratizzare la fotografia di qualità, permettendo a chiunque di ottenere immagini “pulite” e ben bilanciate senza necessariamente possedere competenze tecniche avanzate.

Campagna pre-lancio

Per contestualizzare queste funzionalità in uno scenario reale, il brand ha lanciato una campagna pre-lancio focalizzata sulle classiche sfide delle foto di famiglia natalizie, spesso rovinate da luci difficili o soggetti in movimento. A supporto dell’iniziativa, la fotografa professionista Nina Mace ha condiviso una serie di indicazioni tecniche che, indipendentemente dal dispositivo utilizzato, possono migliorare sensibilmente la resa degli scatti durante le festività.

Secondo l’esperta, la gestione della luce è il primo fattore critico. Per i ritratti in interni, ad esempio vicino all’albero di Natale, è fondamentale posizionare i soggetti rivolti verso una fonte di luce naturale, come una finestra, lasciando le luminarie sullo sfondo; questo accorgimento evita che i volti risultino sottoesposti o che l’immagine perda nitidezza.

Il discorso cambia per gli scatti in notturna all’aperto, dove l’errore più comune è posizionarsi di fianco alle luci. La strategia corretta prevede di tenere le luminarie alle spalle dei soggetti e di illuminare i volti con una fonte frontale, come il flash o la torcia di un secondo smartphone, bilanciando così l’atmosfera dello sfondo con la leggibilità del primo piano.

In attesa del debutto ufficiale del 15 gennaio, il Magic 8 Pro si presenta dunque come un dispositivo che punta a sintetizzare hardware e algoritmi generativi.