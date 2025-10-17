Honor Magic 8 e 8 Pro portano potenza e AI tuttofare

HONOR ha presentato la serie HONOR Magic 8 in Cina, composta da due terminali Magic 8 e Magic 8 Pro. Introdotti come smartphone dotati di AI auto-evolutiva del marchio, i terminali di questa serie offrono la versione più avanzata dell’agente YOYO del costruttore, funzionalità fotografiche AI e promettono prestazioni al top.

L’agente AI HONOR vanta capacità di esecuzione automatica “in oltre 3.000 scenari”. Ciò significa che, sia che si tratti di gestire attività quotidiane di routine (ad esempio “Trova tutti i miei screenshot ed elimina quelli sfocati”) o di gestire compiti professionali complessi (per esempio “Riassumi le spese di lavoro di questa settimana e inviale via e-mail al mio manager”), YOYO Agent può essere attivato nel contesto per completare automaticamente una serie di operazioni, liberando gli utenti dalle operazioni ripetitive.

Un nuovo pulsante AI rende l’assistente YOYO immediatamente accessibile. Per impostazione predefinita, una pressione prolungata del pulsante attiva la videochiamata YOYO, consentendo all’agente AI di fornire informazioni sul contenuto verso cui viene puntato. Invece un doppio clic attiva l’otturatore della fotocamera per l’accesso diretto alle funzioni fotografiche.

È possibile personalizzare il pulsante AI dedicato per consentire l’accesso one-touch a funzioni specifiche preferite dall’utente. Il produttore riferisce che YOYO Memories permette di creare una conoscenza base personale sicura con protezione della privacy end-to-end. Questa funzione analizza i dati personali, come foto, registri di chat e documenti, e utilizza una profonda comprensione semantica per interpretare il significato del contenuto.

Honor Magic 8 Pro

HONOR Magic8 Pro vanta un sistema AI per teleobiettivi con una fotocamera Ultra Night Telephoto da 200MP, dotata di un sensore da 1/1,4 pollici e un’apertura f/2.6. Questa configurazione promette dettagli più nitidi anche a lunga distanza. Il produttore riferisce di una tecnologia AI anti-shake che offre gli utenti “una probabilità sette volte maggiore di ottenere immagini zoomate di alta qualità” anche senza treppiede o gimbal.

Con l’AI Adaptive Stabilization Model, HONOR Magic8 Pro promette un livello di stabilizzazione CIPA 5.5, con miglioramenti nella precisione del rilevamento delle vibrazioni e nella risposta dinamica.

Magic Color è indicato come il primo motore colore basato su AI. Grazie ad algoritmi di deep learning è in grado di estrarre 16,77 milioni di colori. Attraverso la tecnologia di migrazione cromatica device-cloud, promette tracking e gestione del colore efficienti sia nella tonalità globale sia nelle regolazioni locali. Gli utenti possono ricreare stili cinematografici, applicare toni da film o creare template personalizzati da qualsiasi immagine di riferimento, utilizzabili direttamente nella fotocamera o tramite Magic Portal.

Grazie alla piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite Gen 54, la serie HONOR Magic8 assicura gameplay con elevata fluidità. Il produttore riferisce della possibilità di sfruttare titoli esigenti raggiungendo 120 fps a 1080p, partendo da 60 fps a 850p con frame rate ultra elevati.

La batteria ai silicati di carbonio da 7.200 mAh, supportata da tre chip di gestione energetica HONOR E2 che lavorano con l’AI per ottimizzare tensione, controllo termico e durata nel lungo periodo. È supportata la ricarica cablata HONOR SuperCharge da 120W e quella wireless da 80W.

MagicOS 10 promette “un’esperienza senza precedenti” in termini di funzionalità cross-platform e cross-device. Il dispositivo si collega senza soluzione di continuità con Android, HarmonyOS, iOS e Windows, consentendo agli utenti di condividere file, sincronizzare attività e mantenere la continuità tra i propri strumenti.

MagicOS 10 introduce la filosofia del design visivo traslucido, definita da “leggerezza, chiarezza e un senso di ariosità”. Il design si estende a schermate come lock screen, desktop, icone e meteo. Il sistema simula effetti di luce realistici per garantire la leggibilità dei contenuti, regola dinamicamente i colori in base allo sfondo e permette agli utenti di personalizzare il livello di trasparenza.

Il produttore riferisce che la resistenza alle cadute è dieci volte superiore al modello precedente e il dispositivo vanta protezione IP68/69/69K7. I due smartphone saranno in vendita entro fine mese in Cina. Nel Paese del Dragone i prezzi partono da 4.499 renminbi per il Magic 8 e 5.699 renminbi per il Magic 8 Pro (al cambio equivalgono rispettivamente a circa 540€ e 685€). Per il momento il costruttore non ha annunciato piani e date per l’arrivo su altri mercati.

Negli scorsi giorni il costruttore ha svelato il Robot Phone dotato di fotocamera con AI multimodale installata su un gimbal motorizzato. Tutti gli articoli su Honor da questa pagina, invece per le novità sull’universo Android rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.