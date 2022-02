HONOR Magic4 sarà al MWC 2022

La gamma Honor Magic 4 si avvicina rapidamente, con la società che ha confermato che i terminali saranno svelati al MWC 2022, il prossimo 28 febbraio.

Non c’è molto da attendere, dunque, per vedere in azione questi dispositivi. Tra le prime notizie disponibili, quelle relative al nome: saranno noti come terminali della serie Honor Magic 4 5G, quindi è facile capire che tra le caratteristiche tecniche ci sia il supporto al 5G. L’immagine teaser, inoltre, mostra un obiettivo della fotocamera, quindi è probabile che la fotografia sia uno dei grande obiettivi perseguiti dalla società con questo dispositivo.

Anche questa non è una sorpresa, perché già con Honor Magic 3 la società aveva puntato molto sul versante fotografico. Anche il modello base aveva una fotocamera potente, in particolare un modulo a tripla lente con un elevato numero di megapixel, mentre l’Honor Magic 3 Pro Plus aveva una fotocamera a quattro obiettivi con una fotocamera principale da 50 MP, ultra-wide da 64 MP, monocromatica da 64 MP e teleobiettivo da 64 MP (con zoom ottico 3,5x).

E’ chiaro che la prossima generazione di dispositivi Honor Magic non scenderà a compromessi, e siamo certi che si tratterà di dispositivi top di gamma su tutti i punti di vista: dal chipset alla RAM, allo spazio di archiviazione, per finire allo schermo.

Una immagine precedente, inoltre, aveva indicato per Honor Magic 4 l’impiego dello Snapdragon 8 Gen 1, processore di fascia alta. Inoltre, non si sa se ci saranno un Honor Magic 4 Pro e un Honor Magic 4 Pro Plus, ma trattandosi di una “serie”, ci si aspetta che vengano svelati almeno due telefoni.