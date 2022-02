WhatsApp iPhone libera messaggi vocali e audio dalle chat

Nel mese di gennaio di quest’anno WhatsApp ha iniziato a sperimentare in beta la possibilità di ascoltare messaggi vocali anche quando l’utente esce dalla chat nella quale il vocal è stato inviato o ricevuto: con il rilascio dell’ultima versione 22.4.75 avvenuto nelle scorse ore questa funzione e altri miglioramenti diventano disponibili per tutti gli utenti.

Infatti, non solo ora è possibile ascoltare i messaggi vocali anche uscendo dalla chat interessata, ma è anche possibile continuare a riprodurre e ascoltare file audio. Si tratta di una funzione di cui gli utenti sentivano la mancanza da sempre, soprattutto quando bisogna ascoltare lunghi messaggi vocali e file audio senza la possibilità di uscire dalla chat in questione. Ora è possibile farlo continuando ad ascoltare mentre si visualizzano altre chat e si risponde per iscritto ad altri contatti.

Dalle prime prove effettuate la nuova funzione non sembra attiva, ma con ogni probabilità lo sarà a breve per tutti gli utenti.

L’aggiornamento in questione arriva dopo una lunga serie di novità introdotte dalla piattaforma di messaggistica di proprietà di Facebook (Meta) con cadenza serrata nelle scorse settimane. Ricordiamo che con gli update precedenti WhatsApp ha introdotto la possibilità di mettere in pausa e riprendere le registrazioni dei messaggi vocali, oltre alla possibilità di riascoltarli prima dell’invio.

Nel mese di gennaio WhatsApp ha rilasciato un altro aggiornamento per supportare la modalità Focus di iOS 15, in italiano battezzata Full Immersion. In questo modo alcuni contatti selezionati possono inviare messaggi all’utente anche quando quest’ultimo ha attivato la modalità Full Immersion sul proprio iPhone per non essere disturbato.

Per attivare la modalità Full Immersion su Mac è disponibile questo articolo, invece per attivarla su iPhone rimandiamo i lettori a questa pagina di macitynet.

Con un altro update precedente WhatsApp ha bloccato la visualizzazione dell’ultimo accesso agli sconosciuti. Tutti gli aritcoli di macitynet che parlano di WhatsApp sono disponibili a partire da questa pagina.