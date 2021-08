Honor Magic3 è la serie di smartphone Android che rilancia il marchio al top

Dopo essersi staccata da Huawei, Honor torna sul mercato degli smartphone che contano con la nuova serie ammiraglia Honor Magic3, dotata della potente piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G. Ecco tutti i dettagli sul terminale.

Honor Magic3 si propone nelle sue tre versioni come uno smartphone iconico di punta con a bordo tutte le ultime tecnologie premium e un design all’avanguardia. La serie Honor Magic3 comprende Magic3, Magic3 Pro e Magic3 Pro+, tutti dotati di caratteristiche e funzionalità al top.

La serie è dotata di un display supercurvo a 89 gradi, dotato di cornici ultrasottili con schermo 10-bi certificato HDR 10+. Tutti i terminali della serie includono display OLED flessibile sempre attivo da 6,67 pollici, risoluzione da 2.272 x 1.344 pixel con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e HDR 10+. C’è un rapporto schermo-corpo del 94,82%, mentre il ritaglio per la camera frontale ospita un sensore da 13 megapixel, f / 2.4 con un obiettivo grandangolare da 100 gradi, indipendentemente dal modello scelto. In più, i modelli Pro e Pro+ di fascia alta lo abbinano a un sensore Time of Flight 3D per lo sblocco facciale.

Ecco una galleria relativa a Honor Magic3 standard:

Il modello Pro+ rappresenta rappresenta certamente un passo avanti nel design, con un Super Curved Nano Crystal Shield e un corpo in Nano Ceramic. Così come gli altri della serie HONOR Magic3, è certificato con una resistenza all’acqua e alla polvere IP68, sopportando una immersione fino a 1,5m per 30 minuti.

Honor Magic3 Pro

A livello multimediale la serie offre una configurazione che l’azienda chiama “The Eye of Muse”. I terminali standard propongono un obiettivo da 50 megapixel, f / 1.9 con sensore di immagine IMX766 di Sony, una fotocamera monocromatica da 64 megapixel, f / 2.2 e un sensore da 13 megapixel, con fotocamera ultra grandangolare da 120 gradi f/2.2. Il Pro, aggiunge un teleobiettivo con OIS da 64 megapixel, f/3,5 con zoom ottico 3,5x, zoom ibrido 10x e zoom digitale 100x. Il Pro+, invece, sostituisce l’IMX766 con il più grande sensore IMX700 f/1,9, da 1/1,28 pollici con OIS.

Honor Magic3 Pro+

La serie HONOR Magic3 è dotata di CPU Snapdragon 888 Plus 5G. HONOR è tra i primi produttori di apparecchiature (OEM) a lanciare uno smartphone con Snapdragon 888 Plus, che rispetto allo Snapdragon 888 vede aggiornamenti in termini di potenza di calcolo CPU e AI computing. Il chipset migliora l’AI computing portando fino a 32 TOPS e aumentando le prestazioni AI del 20%.

Alimentato da una batteria da 4.600mAh, la serie HONOR Magic3 supporta anche SuperCharge a 66W o SuperCharge Wireless a 50W. Magic3 Pro e Magic3 Pro+ possono essere utilizzati anche come power bank per ricaricare altri dispositivi con Wireless Reverse Charge.

Colore, prezzi e disponibilità

Honor Magic3 si acquista a partire da 899 euro, ed è disponibile nei colori Golden Hour e Blue Hour, realizzati in pelle sintetica, oltre a Black e White. Il modello Magic3 Pro, a partire da 1.099 euro, disponibile in Golden Hour, Black e White, mentre HONOR Magic3 Pro+, a partire da 1.499 euro, è disponibile in Ceramic Black e Ceramic White, con un look classico e premium.

La serie HONOR Magic3 sarà disponibile prima nella Cina continentale. La disponibilità per altri mercati globali sarà annunciata in un secondo momento. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Honor sono disponibili a partire da questa pagina.